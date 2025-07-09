ÃÝÌîÆâË¡¢ÀïÁè¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¼ç±é¤Ë¡ÈÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¡É¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤âÅú¤¨¤ò½Ð¤»¤º¤Ë»£±Æ¤Ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃÝÌîÆâË¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÀãÉ÷ YUKIKAZE¡Ù¡Ê8·î15Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£ÅÄÃæ¤Ï³¤¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Ö¥ë¡¼¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÃåÊª»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢º£²óÉ×ÉØÌò¤Ç½é¶¦±é¤·¤¿ÃÝÌîÆâ¤Ø´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÈþ¤·¤¤¡ÄÁ¯¤ä¤«¤ÊÃåÊª»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÅÄÃæÎïÆà
¡¡º£ºî¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÃæ¤Ë¼Âºß¤·¤¿°ìÀÉ¤Î¶îÃà´Ï¡Ê¤¯¤Á¤¯¤«¤ó¡Ë¡ÖÀãÉ÷¡×¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë»Ë¼Â¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÀïÃæ¡¢Àï¸å¡¢¤µ¤é¤Ë¸½Âå¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë·ãÆ°¤Î»þÂå¤ò·üÌ¿¤ËÀ¸¤È´¤¤¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤È¤½¤Î±¿Ì¿¤òÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤¯¡£
¡¡¡ÖÀãÉ÷¡×´ÏÄ¹¡¦»ûß·°ìÍøÌò¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÃÝÌîÆâ¤Ï¡ÖËÜÆü¤¬¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë½é¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÆü¡¹¡¢¤¤¤Þ¤òÀ¸¤¤ëÃæ¡¢¤Õ¤ÈÌ¿¤ÎÂº¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«¹ñ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËºÇÁ°Àþ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¶îÃà´Ï¤Î´ÏÄ¹¤¿¤ëÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¡¢¤½¤ì¤ÏÌòºî¤ê¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÅú¤¨¤ò¸«½Ð¤»¤º¤Ë»£±Æ¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌòºî¤ê¤Ë¶ìÇº¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡ÖºÇ¹â¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Î°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤¿»Ñ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«´ÏÄ¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö·è¤·¤ÆÎò»Ë¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤È¤·¤Æ½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤Ê»ñÎÁ¤äÂÎ¸³ÃÌ¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤â¡¢ËÜÅö¤ÎÀïÁè¤Î¤ª¤½¤í¤·¤µ¤òÀäÂÐ¤ËÃÎ¤ê¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤òÀ¸¤¤¿¿Í¡¹¤Î¿´¾ð¤ò¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë±Ç²è¤ÇÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¿¼¤¯Åö»þ¤Î¾ð·Ê¤¬³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯»Ä¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¿´¤ò¹þ¤á¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±Ç²è¤¬¹¤¯ÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤òÀÚ¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¶ÌÌÚ¹¨¡¢±üÊ¿Âç·ó¡¢ÅÄÃæÎïÆà¡¢Æ£ËÜÎ´¹¨¡¢»³Æâ·½ºÈ¡¢Àî¸ýµ®¹°¡¢ÃæÎÓÂç¼ù¡¢ÅÄÃæÈþ±û¡¢Ä¹Ã«Àî¹¯É×»á¡ÊµÓËÜ¡Ë¡¢»³ÅÄÉÒµ×´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÈþ¤·¤¤¡ÄÁ¯¤ä¤«¤ÊÃåÊª»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÅÄÃæÎïÆà
¡¡º£ºî¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÃæ¤Ë¼Âºß¤·¤¿°ìÀÉ¤Î¶îÃà´Ï¡Ê¤¯¤Á¤¯¤«¤ó¡Ë¡ÖÀãÉ÷¡×¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë»Ë¼Â¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÀïÃæ¡¢Àï¸å¡¢¤µ¤é¤Ë¸½Âå¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë·ãÆ°¤Î»þÂå¤ò·üÌ¿¤ËÀ¸¤È´¤¤¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤È¤½¤Î±¿Ì¿¤òÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤¯¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡ÖºÇ¹â¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Î°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤¿»Ñ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«´ÏÄ¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö·è¤·¤ÆÎò»Ë¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤È¤·¤Æ½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤Ê»ñÎÁ¤äÂÎ¸³ÃÌ¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤â¡¢ËÜÅö¤ÎÀïÁè¤Î¤ª¤½¤í¤·¤µ¤òÀäÂÐ¤ËÃÎ¤ê¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤òÀ¸¤¤¿¿Í¡¹¤Î¿´¾ð¤ò¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë±Ç²è¤ÇÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¿¼¤¯Åö»þ¤Î¾ð·Ê¤¬³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯»Ä¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¿´¤ò¹þ¤á¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±Ç²è¤¬¹¤¯ÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤òÀÚ¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¶ÌÌÚ¹¨¡¢±üÊ¿Âç·ó¡¢ÅÄÃæÎïÆà¡¢Æ£ËÜÎ´¹¨¡¢»³Æâ·½ºÈ¡¢Àî¸ýµ®¹°¡¢ÃæÎÓÂç¼ù¡¢ÅÄÃæÈþ±û¡¢Ä¹Ã«Àî¹¯É×»á¡ÊµÓËÜ¡Ë¡¢»³ÅÄÉÒµ×´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£