暑い日が続くと知らず知らずのうちに体力を消耗し、疲れを引きずってしまいがち。そこで、毎日のおうち時間に取り入れやすく、クール感のある使い心地でリフレッシュできる7つのアイテムを紹介!

【私たちがチェックしました!】

「GetNavi」編集長・小林利行



「GetNavi」日用品担当ライター・保谷恵那



就寝中もさらりとした肌触りをキープし、着るだけで休養時間の質を高める

ベネクス

コンフォートクール ショートスリーブ メンズ/

ハーフパンツ メンズ

各1万2100円

同社独自開発の特殊繊維「PHT(※1)」を使用し、心身の休養をサポートする休養時専用ウェア。夏用ウェアには再生繊維「セルロース」を加え、肌の熱を吸収・放出してひんやりと感じる接触冷感機能を持たせている。

↑上下別売りのため、ネックラインや丈感など好みの型を組み合わせられる。メンズはトップス2型、ボトムス3型で各2色展開。レディースはワンピース1型を加え、各3色展開だ。

【小林’s Impression】

リカバリーウェアには、厚労省が定める一般医療機器「家庭用遠赤外線血行促進用衣」に該当する製品があり、血行促進作用により、疲労回復や筋肉のコリの改善などが期待できます。



ベネクスのリカバリーウェアにも届出商品が多数あり、使用されている「PHT(※1)」は、ナノプラチナなどの鉱物を繊維一本一本に練り込んだ同社独自開発の特殊繊維。吸放湿・吸水機能に優れ、就寝中も熱や汗による不快感がないなど着心地にこだわっています。人体に有害な薬品を使わず、洗濯を繰り返しても機能は低下しません。



デザイン面でもゆったりとリラックス感を持たせることで、熱を逃がしやすく衣服内環境を快適にします。夏用の「コンフォートクール」では、さらに接触冷感機能をプラスし、凹凸感のある鹿の子編みにすることで通気性を高め、より涼しさを感じやすい仕様に。冷房と外気温によって自律神経が乱れやすい夏こそ、リカバリーウェアを着て上質な休養時間を過ごしてください!(小林)

※1:Platinum Harmonized Technology

裏面に保冷剤が入るポケット付きで、夏は心地良いひんやり感を楽しめる

無印良品

ポケット付き 動物クッション

各790円

柔らかなパイル生地で作った動物モチーフのクッションに、ミニサイズが登場。地球上で絶滅の危機にあるホッキョクグマ、パンダ、バクの3種展開。主張の少ない淡いカラーでどんなインテリアにも馴染みやすい。

↑裏面には保冷剤などが入るポケット付き。季節を問わず部屋に置けるクッションでありながら、暑いときは身体を心地良く冷やせる。

【保谷’s Impression】かわいさと適度なひんやり感で、心身ともに癒されるクッション

「パイル生地の肌触りが良く、動物モチーフのコロンとしたフォルムがかわいいです。クッションとしてはやや小さめですが、首元などを冷やしたいときにはちょうど良いサイズ。保冷剤のひんやり感もきちんと伝わってきます」(保谷)

アイススラリーやクールスイーツが、冷やして注いで混ぜるだけで完成!

ライフオンプロダクツ

アイススラリーメーカー

1320円

細かな氷の粒子が液体に分散した状態の飲料「アイススラリー」の専用メーカー。カップにドリンクを注いで混ぜるだけで完成し、飲むことで身体の内側から効率良く冷やす。かき混ぜやすいスプーン付き。3色展開。

↑事前に本体を冷凍庫で約10時間冷やし、お好みのドリンクを注いで約5〜7分かき混ぜる。炭酸飲料やゼリー、カクテルなども使用可能だ。

【保谷’s Impression】材料とかき混ぜる時間により自分好みの味と食感が作れる

「シャリッとした氷をそのまま飲むことで一気にクールダウン。かき混ぜる時間を長くしたり、ヨーグルトやゼリーを使ったりすると、シャーベット状のスイーツに。子どもでも簡単に作れて、楽しみながら熱中症対策ができます」(保谷)

べたつきや汚れが気になる夏の頭皮を、クレイの吸着力&冷涼感でスッキリ洗浄

I-ne

ドロアス クレンズクールシャンプー(左)

リペアクールシャンプー(右)

各1100円(400ml)(※2)

純度と吸着力の高い、カナダ産「氷河クレイ(※3)」配合。心地良い冷涼感(※4)で、夏の湿気や汗によるベタつき、汚れをすっきり洗浄する。うるおいを与える美容液成分(※5)により、夏の紫外線などによる乾燥ダメージもケアできる。

※2:シャンプー単品ではオンラインストアのみの販売。店頭ではトリートメントとのセット販売

※3:カナダコロイド性クレイ(吸着成分)

※4:メントール(清涼剤)

※5:ブドウ種子エキス、トコフェロール、アカモクエキス(すべて保湿成分)

【保谷’s Impression】頭皮の汚れまで吸着して落とし、指通りの良いサラつや髪に!

「クレイが汚れを吸着して落とし、頭皮までスッキリする洗い上がりです。保湿力に優れた美容液成分も配合され、髪は指通り良く、つるんとまとまります。どちらも爽やかさと安らぎ感のある香りに癒されます」(保谷)

【コレもオススメ!】

I-ne

ウェルプ ドライシャンプー

1320円(95g)

頭皮と毛髪を一時的にリセットしたいときに。植物由来の皮脂吸着パウダー(※6)が頭皮の余分な皮脂を吸着し、ベタつきを抑制。やさしい冷涼感のハッカ油やハーブ由来の皮脂コントロール成分(※7)を配合。

※6:オクテニルコハク酸デンプンAl(吸着成分)

※7:ローズマリー葉水、ラベンダー花エキス、カミツレ花エキス、ユーカリ葉エキス、アーチチョーク葉エキス、セージ葉エキス、ニオイテンジクアオイ油(すべて保湿成分)

もちもち濃密泡で肌にやさしく洗い上げ、ミントの爽快感と保湿が同時に叶う

クナイプ

泡ボディウォッシュ スーパーミントの香り

実売価格1100円(450g)

クールな爽快感が溢れるミントの香りの泡ボディウォッシュ。もちの良いきめ細やかな濃密泡で、身体をやさしく包んで洗い上げる。3種のオーガニック天然植物保湿成分(※8)を配合し、うるおいベールをまとったようなしっとりすべすべの肌に。

※8:アルガンオイル、ホホバオイル、カレンデュラ花エキス

【小林’s Impression】人にも環境にもやさしい処方で、洗い心地良く肌もしっとり

「人気のミントの香りが今年も夏限定で登場。濃密泡が崩れることなく全身に伸び、スッキリ流せるのに洗い上がりの肌はしっとり。エタノールや石油系界面活性剤などを使わず、やさしい処方なのもうれしいです」(小林)

さらさらパウダーが汗を素早く乾かし、お風呂上がりの肌をクールに整える

花王

バブ爽快シャワー 肌さらマイルドクール

実売価格770円

全身に使っても冷えすぎない、マイルドなクール感のローションが登場。冷感成分のメントールと高持続性さらさらパウダーを配合し、サッと塗布してシャワーで流すだけで、お風呂上がりの肌がベタつかず、さらさら感が続く。

↑強いクール感を求める人には、既存の「エキストラクール」(左)、「スーパーエキストラクールジェル」(右)がオススメ。いずれもさらさらパウダー配合。

【保谷’s Impression】入浴後の汗のベタつきを抑え、全身さらさら肌が長続きする

「ジメジメとした暑さのなかでは、せっかくお風呂に入ってもすぐに汗でベタついてしまうことがありますよね。本品はローションタイプで肌馴染みが良く、適度なひんやり感を楽しみながら、全身さらさら肌が続いて快適です」(保谷)

接触冷感&持続冷感とリバーシブル構造で、梅雨時期から真夏の熱帯夜まで快適に!

ブレインスリープ

コンフォーター パーフェクト クール エアースロー

1万9800円(シングル)〜

同社独自開発の接触冷感素材、超冷感ファイバーを使用。また、宇宙服のために開発された冷感テクノロジーPCM(※9)をマイクロカプセル化して配合し、寝返りなどで冷感が復活する。片面は究極冷感生地、片面はタオルケット生地のリバーシブル構造だ。2色展開。

※9:フェーズチェンジマテリアル

↑両サイドにメッシュ素材の超通気ベンチレーターを配置した特殊構造。空気を循環させて湿気をコントロールし、快適な寝床内湿度を保つ。

【小林’s Impression】快適な温湿度を一晩中維持! 洗濯機で丸洗いもできて清潔

「通気性にこだわった構造で、ふとんの中に熱がこもりにくく、ひんやりさらさらの寝心地が朝まで続きます。湿気の多い梅雨時期などはタオルケット面がオススメ。機能低下の心配なく洗濯機で丸洗いでき、清潔に保てます」(小林)

