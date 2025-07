ドウシシャは、プロジェクターとLEDシーリングライトが一体となった「LUMIXIA(ルミシア)・シーリングプロジェクター」を2025年6月30日(月)よりAmazonで先行発売しました。また、8月よりドウシシャの公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」、家電量販店などでも順次販売を開始します。実売価格は8万1800円(税込)。

「LUMIXIA・シーリングプロジェクター」

記事のポイント シーリングタイプのプロジェクターは、家庭用の引っ掛けシーリングがあれば工事不要で取り付けできる手軽さが人気。省スペースでインテリアの邪魔にもなりません。テレビ用チューナーを備えていないためテレビ番組は視聴できませんが、TVerや動画配信サービスは利用は可能(別途スマートTVスティックが必要)。

同社初となるプロジェクターブランド「LUMIXIA(ルミシア)」は、「Luminous(ルミナス:明るい、輝く)」と「Theater(シアター:劇場)」の和読みを組み合わせたもの。投影される映像を明るく・美しく照らすという意味が込められています。

本製品は、天井照明にプロジェクターの機能を組み合わせた“プロジェクター一体型シーリングライト”です。普段はシーリングライトとして利用し、映像を観たいときはボタン1つでプロジェクターから投影できるため、モニターの設置や音響の配線に悩むことなく使用できます。

表示解像度はフルハイビジョン(1080p)、明るさは500ANSIルーメンと高輝度であるため、美麗で鮮明な映像を楽しめます。投影方式には自然な色合いの「LCD方式」を採用。一般的なモバイルプロジェクターで採用されている「DLP方式」と比べて色再現性が高く、より自然な色味になるためドラマやバラエティ、アニメなどの明るい映像はもちろん、満点の星空などの風景シーンや音楽ライブの照明などの映像を色鮮やかに表現します。

投影画面は見やすい位置に調整可能。短焦点レンズを採用しているため、壁との距離が近くても投影できます。ワンルームなどの一人暮らしの空間はもちろん、ファミリー世帯の個室や小上がりスペースなど、限られた空間にも柔軟に対応します。

本体にはボックス型ステレオスピーカーを内蔵しており、天井から音が立体的に降ってくるかのような没入感が味わえます。5W+5Wのフルレンジスピーカーにより、サウンドは映像体験の没入感をさらに高めてくれます。

「Amazon Fire TV Stick」などの別売のスマートTVスティックを利用すれば、Prime VideoやNetflix、U-NEXT、TVerなど動画配信サービスを視聴することが可能です。

※動画配信サービスの利用にはインターネット環境が必要です。

照明機能は生活シーンに合わせた4つのプリセットモード(全灯、昼光色、昼白色、電球色)を利用可能。リモコンからボタン一つで切り替えができ、明るさと色は専用ボタンでそれぞれ100段階の調節が可能です。プリセットの色や明るさも自分好みに調節が可能で、お気に入りの設定をボタンに登録できます。さらに独立した常夜灯を備えているため、ワンルームなどで寝室も兼ねている場合も快適に使用できます。

設置する部屋に、対応する家庭用の引っ掛けシーリングがあれば、追加工事を行うことなく取り付けが可能です。また、映像は引っ掛けシーリングのコンセントから電源が供給されて直接投影されるため、本機の設置場所や配線を気にする必要はありません。

※調光機能のついた電源(壁スイッチなど)の場合は使用できません。

ドウシシャ 「LUMIXIA(ルミシア)・シーリングプロジェクター」 発売日:2025年6月30日(月)よりAmazonで先行発売、8月以降順次発売 実売価格:8万1800円(税込)

The post 工事不要で取り付けOK! シーリングライト一体型プロジェクター「LUMIXIA(ルミシア)」 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.