¡ÖÎ®¹Ô¤ê¤½¤¦¡ª¡×¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤ÎÅÅ·âº§¤«¤é8¥«·î¡ÄàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá33ºÐ½÷Í¥¡¢1¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡×
¤ª¤Ç¤³¤ò½Ð¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥¨¥×¥í¥ó»Ñ
¡¡ºòÇ¯11·î19Æü¤ËÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ¾À¸(35)¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿33ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¤Ê»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤óÂÎÄ´µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Í¤§¤§¤¨¤¨¡ªº£Æü¤â¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤òµ¤¸¯¤¦¸ÀÍÕ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢Î¾¼ê¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¥«¥á¥é¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¹âÈª½¼´õ¡£¤ª¤Ç¤³¤ò½Ð¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë²«¿§¤¤¥¨¥×¥í¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤ÆÅìµþÅÔ¤ä°¦ÃÎ¸©¡¢ÂçºåÉÜ¡¢Ê¡²¬¸©¤Ç¸ø±é¤µ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥¦¥§¥¤¥È¥ì¥¹¡×¤Ë¹âÈª¤Ï½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¦±é¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎLiLiCo¤È½÷Í¥¤ä²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥½¥Ë¥ó¤È¾Ð´é¤Ç¤¦¤Ä¤ë»Ñ¤«¤éÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬±®¤¨¤ë¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÅê¹Æ¤«¤é1¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÅê¹Æ¤ä½Ð±é¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ªÎ®¹Ô¤ê¤½¤¦¡¼¡×¡Ö²þ¤á¤Æ¹âÈª½¼´õ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¹¤´¤¤½÷Í¥¤µ¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£É½¸½ÎÏ¤ÏÎ®ÀÐ¤ä¤·²Î¤Ï¾å¼ê¤¤¤·²Ä°¦¤¤¤·¡×¡ÖÅê¹Æ¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£