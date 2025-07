こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)とアンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)では、毎週月曜日に交通安全を学ぶコーナー「ANZEN LOCKS! supported by JA共済」を放送しています。このコーナーでは、安藤全一(アンドウ・ゼンイチ)先生、通称“アンゼン先生”が交通安全に関するクイズを出題し、生徒(リスナー)が答える形式で進行します。7月7日(月)の放送では、「自転車のながらスマホ」に関するクイズが出題されました。

令和2年〜令和6年までの5年間で、“ながらスマホ”による自転車関連の死亡・重傷事故件数は19歳以下が半数以上を占めている。〇か×か。ながらスマホによる自転車関連の死亡・重傷事故は、年々増加しています。警察庁の調査によると、令和2年〜令和6年の5年間では、19歳以下の若年層が全体の半数以上を占めていることが判明しています。

年齢層別携帯電話等使用自転車関連死亡・重傷事故件数(第1・第2当事者)【令和2年〜6年合計】、年齢層別携帯電話等使用自転車関連死亡・重傷事故件数の推移(第1・第2当事者)

そうした現状を変えるため、昨年11月に新たな道路交通法が施行。「ながらスマホ」に対する罰則が強化されました。・6ヵ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金・さらに、交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金スマホを操作しながらの運転は注意力が低下し、周囲の状況に気付きにくくなります。自分だけでなく、他人の命を守るためにも、自転車運転中のながらスマホは絶対にやめましょう。参考:警察庁「令和6年における交通事故の発生状況について」監修:一般財団法人 日本交通安全教育普及協会



