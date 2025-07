猛暑・酷暑は当たり前となった近年の夏。今年も全国的に「また猛暑」が予想されており、高性能なエアコン選びは必須だ。



本格的な夏に先駆けて、エアコンに詳しい専門家に熱中症対策に適した5つのモデルをチョイスしてもらった。

【私が選びました!】家電ライター・近藤克己さん

家電をはじめ、デジタル、防災、アウトドアまで幅広い分野の執筆・編集を行う。家電量販店の顧問を務めた経験もある。

高温多湿は熱中症の大敵湿度管理機能を重視せよ

エアコンは、快適な室内環境を保つために不可欠。猛暑や酷暑のなかでも室温を調整し、熱中症を防ぐ役割を果たすが、どんな機能に注目すればいいのだろうか。



「室内での熱中症リスクは室温だけでなく、湿度も大きく影響します。寒くならない除湿や、設定温度到達後も除湿運転を続けるなど、湿度コントロール機能が重要になります」(近藤さん)



さらに、冷房使用時のカビの害についても警鐘を鳴らす。



「冷房運転はエアコン内部に水分がたまり、カビの原因に。カビが生えた状態で使用すると菌がばら撒かれ、深刻な健康被害をもたらす危険性があるので、内部クリーン機能は必須です」(近藤さん)

冷房運転時の最小出力を約40%低減で、長時間“つけっぱなし”でも消費電力を削減

パナソニック

エオリア Xシリーズ

実売価格27万2800円(14畳用)

コンプレッサー構造を刷新した「エコロータリー コンプレッサー」を搭載(※1)し、冷房運転時の最小出力0.3kWを実現。これにより、設定温度を維持するための運転オン/オフの頻度が抑えられ、長時間運転でも快適な室温・湿度をキープしながら消費電力量を削減する。

※1:9.0kWクラスを除く200V機種に搭載

SPEC●電源:単相200V●畳数目安(冷房/暖房):14畳(11〜17畳/11〜14畳)●冷房/暖房能力:4.0(0.3〜5.8)kW/5.0(0.4〜11.5)kW●省エネ基準達成率:107%●期間消費電力量:1066kWh●サイズ/質量:室内機W799×H295×D285mm/14.5kg、室外機W849×H699×D319mm/43kg

↑エアコン運転後に自動でフィルター掃除を行う「フィルターお掃除ロボット」を搭載。集めたホコリは自動で屋外へ排出する。

↑新開発のエコロータリーコンプレッサーを搭載。温湿度の変化を抑え、快適をキープしながら消費電力を削減する(冷房運転時)。

【近藤’s Impression】新開発のコンプレッサーが省エネと快適を両立

「通常のエアコンは、安定運転時にオン/オフを繰り返し、温度と湿度が上昇して不快になりがち。本機は、新開発コンプレッサーとエネチャージの合わせ技により、連続的なトロトロ運転が可能になり、いわゆる“湿度戻り”がなくなって快適に過ごせます」

湿度をコントロールしながら節電も行う「節電自動」がさらに進化!

ダイキン

うるさらX Rシリーズ

実売価格36万6290円(14畳用)

AIが好みの運転を記憶学習し、快適な自動運転を行う「AI快適自動運転」と、室内が設定温度・湿度に到達し安定すると、消費電力を抑えて運転する「節電自動運転」を搭載。シーンに合わせて2つの自動運転を使い分けできる。湿度コントロールで冷房も快適だ。

SPEC●電源:単相200V●畳数目安(冷房/暖房):14畳(11〜17畳/11〜14畳)●冷房/暖房能力:4.0(0.5〜5.3)kW/5.0(0.4〜12.2)kW●省エネ基準達成率:107%●期間消費電力量:1066kWh●サイズ/質量(室内機):W798×H295×D370mm/16.5kg

↑回転式の人・床・壁センサーを搭載。左右160°のワイドな検知範囲により、床や壁の温度(輻射熱)など、快適性に影響を与える空間の熱をセンシングする。

【近藤’s Impression】夏も冬も温度・湿度をコントロールして快適を保つ

「熱交換器を部分的に可動させて必要なぶんだけ冷やしたり、室温が低いのに湿度が高いときは再熱したり、状況に合わせて除湿方式を切り替える『プレミアム冷房』が湿度を維持。寒すぎる、冷房しているのにムシムシが抑えられて長時間快適です!」

人の脈を測って感情を推定し、気持ちに合わせて温度や気流を制御

三菱電機

霧ヶ峰 FZシリーズ

実売価格31万6920円(14畳用)

7年連続省エネ性能No.1を誇る上位シリーズ。「ムーブアイmirA.I.+」と「エモコアイ」の2つのセンサーが、室温や人の体感温度を検知、さらに人の脈から感情を推定し、最適な気流と温度を自動調整する。W字型配置の熱交換器とプロペラファン構造の搭載により、効率的な冷暖房を実現。

SPEC

●電源:単相200V●畳数目安(冷房/暖房):14畳(11〜17畳/11〜14畳)●冷房/暖房能力:4.0(0.4〜5.3)kW/5.0(0.4〜11.7)kW●省エネ基準達成率:112%●期間消費電力量:1022kWh●サイズ/質量(室内機):W890×H285×D358mm/21kg

↑赤外線センサー「ムーブアイmirA.I.+」が体感温度や、外気温の変化による室温の変化を予測。運転モードやオン/オフをムダのないタイミングで切り替える。

【近藤’s Impression】室外温度が50℃になっても運転が止まらず冷房・除湿

「エアコンの室外機は直射日光に当たって高温になると、内部の機器を保護するため運転を停止しますが、霧ヶ峰は外気温50℃でも運転が止まらず、酷暑の中でも快適。設定温度到達後も冷房運転を続けながら送風を止めることで、湿気を取りつつも寒さは感じません」

自動掃除機能で清潔さを保ち、クリーンで快適な空気が長く続く

ハイセンス

Mシリーズ

15万円前後(14畳用)

ワンボタンでフルパワー運転を行う「ハイパワー冷暖」を搭載。素早く部屋を冷やしたり温めたりできる。体感温度センサーを備えたリモコンを採用し、より適切な温度調節が可能。フィルターの汚れをわずか約6分で自動清掃する「フィルターお掃除機能」を搭載する。

SPEC

●電源:単相200V●畳数目安(冷房/暖房):14畳(11〜17畳/11〜14畳)●冷房/暖房能力:4.0(0.6〜4.6)kW/5.0(0.6〜7.7)kW●省エネ基準達成率:80%●期間消費電力量:1408kWh●サイズ/質量(室内機):W799×H295×D323mm/12.5kg

↑室内機も室外機も解凍洗浄が可能。油汚れやホコリを凍らせて、浮かせて洗浄ができる。手入れがしにくい熱交換器の清潔さをキープする。

【近藤’sImpression】リモコンに温度センサーを備え、人の近くで温度を感知する

「一般的にエアコンの温度センサーは本体に搭載され、高い位置にあるため人のいる場所より高温に。ハイセンスのエアコンはリモコンにセンサーを備え、人に近い場所の温度を感知しながら冷房運転を続けるのでオン/オフを繰り返す必要がなく、快適さが続きます」

空気清浄機能がさらに進化し、カーテンやソファに付着したニオイも脱臭

日立

白くまくん Xシリーズ

実売価格31万9820円(14畳用)

エアコン室内機吹き出し口側に新プラズマイオン発生器を備え、付着したニオイ物質を酸化分解する「NEW Premiumプラズマ空清」を搭載。カーテンやソファなどに付着したニオイまで脱臭する。部屋の空気の汚れやエアコン内部の汚れを見張る「清潔みはりセンサー」を装備。

SPEC

●電源:単相200V●畳数目安(冷房/暖房):14畳(11〜17畳/11〜14畳)●冷房/暖房能力:4.0(0.5〜5.5)kW/5.0(0.4〜11.9)kW●省エネ基準達成率:107%●期間消費電力量:1066kWh●サイズ/質量(室内機):W798×H295×D38mm/16.5kg

↑「NEW Premiumプラズマ空清」のイメージ。「新プラズマイオン発生器」(左下)を搭載し、繊維に付着するニオイを脱臭する新プラズマイオンを放出する。

【近藤’s Impression] ボタンひと押しで寒くならずにカラッと快適になる機能が◎

「同シリーズの『手動カラッと除湿』機能は、湿度40%・風速『急速パワフル』に設定すると強力に除湿。不快な時間を短縮できゲリラ豪雨の後などに有効です。また、再熱除湿を採用しており、寒くならずに除湿運転を続けられるので熱中症リスクを軽減できます」

※「GetNavi」2025月7号に掲載された記事を再編集したものです



The post 熱中症対策に適したエアコンの賢い選び方とは? 家電ライター厳選の5機種はこれだ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.