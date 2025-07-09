¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¿Ó¤ÀÉÔÅ¬ÀÚ¡×¼«Ì±ÅÞ¡¦ÄáÊÝµÄ°÷¤ÎÈ¯¸À¤ËÍ¿ÌîÅÞ¤«¤éÈóÆñ¤ÎÀ¼ Áê¼¡¤°
ÄáÊÝ»á¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¡¢Í¿ÌîÅÞ¤«¤é¤ÏÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄ²ÂÉ§ ÂåÉ½
¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¼º¸À¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤ËÇ½ÅÐ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¤³¤¦ÈóÆñ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÄáÊÝ»á¤Î¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«¿È¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤Ù¤¤Ç¹ñÌ±¤¬¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸·¤·¤¯¼õ¤±¤È¤á¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤â¡Ö¿Ó¤ÀÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÈïºÒ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¿´¤ò·Ú»ë¤·¤¿È¯¸À¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡ÖÅÞ¤È¤·¤Æ¤âÁ´¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÄáÊÝ»á¤ò¸·½ÅÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£