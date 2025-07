日々の健康管理やダイエットの目標設定も！Hospitality Marketing Limited『基礎代謝量 計算(BMR 計算)ツール』

Hospitality Marketing Limitedは、基礎代謝量(BMR)を簡単に計算できる無料ツール『基礎代謝量 計算(BMR 計算)ツール』を日常の健康管理に役立つ無料ツール集『mednoa(メドノア)無料ヘルスケアツール』にて、2025年7月8日に公開しました。

Hospitality Marketing Limited『基礎代謝量 計算(BMR 計算)ツール』

基礎代謝量 計算(BMR 計算)ツールは、性別・年齢・身長(cm)・体重(kg)・日々の活動量の目安(5段階)を入力するだけで、日本人向けの基礎代謝量推定式(Ganpule式)に基づく基礎代謝量(BMR)を算出し、同性・同年代の平均身長・平均体重で推定したBMRや、国際的に用いられるハリス・ベネディクト式(改良版)とも横棒グラフで一目で比較できる無料ツールです。

さらに、選択した「日々の活動量」に応じた活動消費エネルギー(AEE)と1日に必要な維持カロリー(TDEE)も自動で計算し、BMIと肥満度も同時に表示します。

なお、このツールにおけるデータ参照元の利用妥当性やツールページ内の文章について、医学的記述や表現に不自然な点がないか、医学誌の編集経験がある看護師が確認済みです。

日々の健康管理やダイエットの目標設定などにおすすめです。

