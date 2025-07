売れるオリジナル商品の企画・デザイン・製造・販売をワンストップで実現！プリンツ21『IP BOX(アイピーボックス)』

プリンツ21は、企業のロゴやキャラクター(IP)を活用し、“売れるオリジナル商品”の企画・デザイン・製造・販売をワンストップで実現する法人向けパッケージサービス『IP BOX(アイピーボックス)』の提供を開始しました。

■『IP BOX(アイピーボックス)』とは?

『IP BOX』は、企業が抱える以下のような課題を解決する新しいIP活用支援サービスです。

・キャラクターやロゴを作ったが、販促や商品化に手が回らない

・市場の反応を見るために、少ロットで試したい

・オリジナルグッズを作りたいが、発注や販売のハードルが高い

こうした悩みに対し、企画から販売までを一括でサポートすることで、最短35日で“IPのマネタイズ”と“認知拡大”を実現します。

■IP BOXの主な特徴

・6種の人気グッズをパッケージ化

タオル/ポーチ/缶バッジ/アクリルキーホルダー/付箋/シールに加え、什器もセット。

→オリジナルキャラクター、ロゴデザインからの制作も可能です

・あらゆる業種・業態で活用可能

→飲食、サービス、医療、建設、不動産など、幅広い分野に対応。

・最小ロット100個から制作可能

→少量のお試し導入にも最適です。

・最短35営業日で納品・販売スタート

→イベントやキャンペーン日程に柔軟に対応。

・安心の国内生産・高品質

→信頼性と仕上がりの良さを兼ね備えています。

・社内向けにも活用可能

→採用ブランディングや社内のエンゲージメント施策としても活用できます。

・PayPayでの簡単決済に対応

→導入後の商品販売もスムーズに。

■活用シーン例

・展示会やイベントでの販売・配布用グッズ

・店舗・受付・施設での商品展開

・新キャラクター・ブランドの市場テスト

・社内記念品・周年記念グッズ

・採用活動やSNSキャンペーンとの連動施策

商品紹介

