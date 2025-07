カルビーが展開するシリアルブランド「フルグラ」に、ディズニーデザイン第2弾となる「ドナルドダック」パッケージが登場。

爽やかな色合いのパッケージと味わいで、夏にぴったりの「フルグラ マンゴー&パパイヤ」が数量限定で新たに発売されます!

カルビー「フルグラ マンゴー&パパイヤ」ディズニー「ドナルドダック」パッケージ

発売日:2025年7月14日(月)

価格:オープン(想定価格 税込1,000円前後)

内容量:550g

販売エリア:全国

※コンビニエンスストアでの取り扱いはありません

※実際の発売日は販売店によって多少遅れる場合があります

※店舗によって取り扱いのない場合や、売り切れで販売終了の場合があります

カルビーのシリアルブランド「フルグラ」から、ディズニーデザインの「フルグラ マンゴー&パパイヤ」が新登場。

オーツ麦やライ麦、玄米等の穀物を混ぜて香ばしく焼き上げたグラノーラに、フルーツやナッツなどをミックスしたザクザク食感の「フルグラ」

定番の「フルグラ」だけでなく、たくさんの期間限定や数量限定シリアルが展開されてきました。

そんな「フルグラ」のディズニーデザイン第1弾として、2025年春に「フルグラ ベリーミルク味」を発売。

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」を採用したパッケージや、ミッキーの形をしたトッピングも使用し、人気を博しました!

ディズニーデザインの「フルグラ」 第2弾となる「フルグラ マンゴー&パパイヤ」は、マンゴーヨーグルト風味のグラノーラ。

ピューレにして固めたマンゴーとパパイヤ、かぼちゃの種をトッピングした、すっきりした味わいです☆

食物繊維・鉄分・8種のビタミンたっぷりで、マンゴーとパパイヤの程よい酸味がグラノーラの風味を引き立て、暑い季節でも食べ進められます。

パッケージは「フルグラ」の世界観に、人気のディズニーキャラクター「ドナルドダック」を組み合わせ、店頭でも目をひくよう工夫。

「ドナルドダック」イメージの黄色と水色のボーダー柄に、キャラクターの姿を大きく配置した、爽やかなデザインです!

さらに、マンゴーやパパイヤの写真も添え、夏らしさを演出しています☆

ディズニーデザインの「フルグラ」第2弾は、夏にぴったりのフレーバーと「ドナルドダック」パッケージで登場。

カルビーの「フルグラ マンゴー&パパイヤ」ディズニー「ドナルドダック」パッケージは、2025年7月14日より全国で数量限定発売です☆

©Disney

