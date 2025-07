“レッスン満足度98.3％”を記録！ネイティブキャンプ「学生無料キャンペーン」

ネイティブキャンプは、「学生無料キャンペーン」において実施されたレッスンに対するユーザー評価を集計した結果、98.3%が5段階評価において最高ランクの「満足」を選択し、非常に高い満足度を獲得しました。

ネイティブキャンプ「学生無料キャンペーン」

対象 :小学生・中学生・高校生(6〜18歳)

内容 :月8回までのオンライン英会話レッスンが受講できる

「ライトプラン(月額5,450円)」を1年間無料で提供

申込方法:申請時、学生証または年齢確認書類

(健康保険証、マイナンバーカード、パスポート等)の提出が必要。

特設サイトよりお申し込みください。

学生無料キャンペーン 特設サイト: https://nativecamp.net/student_discount

ネイティブキャンプは、「学生無料キャンペーン」において実施されたレッスンに対するユーザー評価を集計した結果、98.3%が5段階評価において最高ランクの「満足」を選択し、非常に高い満足度を獲得。

ネイティブキャンプでは、すべてのレッスン終了後に受講者がレッスン内容について評価できる仕組みを導入しており、今回の結果は、質の高いレッスンと講師陣の真摯な取り組みが反映されたものと捉えています。

このような高評価の背景には、多様なバックグラウンドと高い指導力を兼ね備えた講師陣の存在があります。

ネイティブキャンプには、英語指導の経験が豊富で、個性とホスピタリティにあふれる講師が多数在籍しており、学習者一人ひとりの学習目的やレベルに応じた、柔軟できめ細やかな指導を行っています。

■受講者の声

・「とてもわかりやすく接してくれました」(11歳・小学5年生)

・「間違えても根気強く教えてくれて、挑戦が苦手な私でも沢山挑戦できた。

説明がすごくうまくて、理解できた。

初めてのレッスンだったけど、すごく楽しかった。

」(13歳・中学1年生)

・「たくさん褒めてくれてモチベーションが上がります!」(13歳・中学2年生)

・「初めてのレッスンだったけれど安心してできたし、楽しかったです。

」(12歳・小学6年生)

・「最初は緊張していましたが途中で緊張がなくなり良かったです。

そして何より先生が優しく教えてくれたので頑張ろうと思いました。

もともと英語をやっていましたがその英語の授業をやめてから1か月と少しがたち英語も少しわすれましたがこれで英語を続けて英語をまた、得意になりたいです。

」(10歳・小学4年生)

