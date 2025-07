東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテルにて、「ディズニー・ハロウィーン 2025」と連動した東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル限定オリジナルグッズ付き宿泊プランを販売。

「チップ」と「デール」をプリントした、このプランでしか手に入れることのできないメッシュバック付きです☆

東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ディズニー・ハロウィーン 2025」連動宿泊プラン

販売期間:2025年9月17日(水)〜10月31日(金)

メッシュバックサイズ:高さ約19cm、幅約23cm、マチ約10cm

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーにて、2025年9月17日(水)から10月31日(金)までの間、スペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン 2025」を開催。

また東京ディズニーシーでは、9月17日(水)から11月2日(日)までの間、ディズニー&ピクサー映画『リメンバー・ミー』をテーマとした「ラソス・デ・ラ・ファミリア」が初開催されます。

スペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」と連動した東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル限定オリジナルグッズ付き宿泊プランを販売!

オリジナルグッズとして、お気軽に使用できるサイズ感が便利な通気性の良いメッシュバッグが付いてきます。

ハロウィンを楽しむ「チップ」と「デール」がデザインされた、このプランでしか手に入れることのできないオリジナルグッズです☆

東京ディズニーランド/東京ディズニーシー スペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン 2025」連動宿泊プラン詳細

販売期間:2025年9月17日(水)〜10月 31日 (金)

予約:宿泊日の2カ月前同日より

各ホテルの客室タイプ、料金、その他詳細:※料金は全て1泊1名あたりの料金/サービス料・消費税込

グランドニッコー東京ベイ 舞浜パークチケット:1 デーパスポート購入権利付き(有料宿泊人数分)客室タイプ/朝食:ガーデンスーペリアルーム/朝食付き、お部屋のみ料金:【朝食付き】1名1室 42,000円〜、2名1室 23,000円〜、3名1室 17,700円〜、4名1室 15,000円〜【お部屋のみ】1名1室 39,000円〜、2名1室 20,000円〜、3名1室 14,700円〜、4名1室 12,000 円〜備考:メッシュバッグ(有料宿泊人数分)ホテル名 東京ベイ舞浜ホテルパークチケット:1デーパスポート購入権利付き(有料宿泊人数分、チェックイン・アウト日入園選択可)客室タイプ/朝食:ハーモニールーム、シンフォニールーム、コネクティング・ハーモニールーム/朝食付き、素泊まり料金:【朝食付き】2名1室 13,075円〜、3名1室 10,347円〜、4名1室 9,613円〜【素泊まり】2名1室 10,575円〜、3名1室 7,847円〜、4名1室 7,113円〜備考:・メッシュバッグ(1 泊につき有料宿泊人数分)・コネクティング・ハーモニールームは最大6名までできます東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾートパークチケット:1デーパスポート購入権利付き(添い寝含む宿泊人数分)客室タイプ/朝食:モデレートルーム(キャッスルスタイル)/朝食付き ほか料金:【モデレートルーム(キャッスルスタイル)】2名1室 13,400円〜、3名1室 11,000円〜、4名1室 9,800円〜備考:メッシュバッグ(有料宿泊人数分)シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルパークチケット:1デーパスポート購入権利付き(ベッド台数分、チェックイン日入園)客室タイプ/朝食:パークウイングルーム/朝食付き : ベッド2台、3台、4台料金:2名1室 16,975円〜、3名1室 13,150円〜、4名1室 11,238円〜備考:メッシュバッグ (1泊1室につき2個)ホテルオークラ東京ベイパークチケット:1デーパスポート購入権利付き(宿泊人数分)客室タイプ/朝食:スーペリアルーム/朝食付き、モーニングBOX付き、素泊まり料金:【朝食付き】1名1室 43,098円〜、2名1室 23,765円〜、 3名1室 17,704円〜、 4名1室 14,674円〜【モーニングBOX付き】1名1室 41,710円〜、 2名1室 22,377円〜、 3名1室 16,316円〜、 4名1室 13,286円〜【素泊まり】1名1室 39,710円〜、 2名1室 20,377円〜、 3名1室 14,316円〜、 4名1室 11,286円〜備考:メッシュバッグ(有料宿泊人数分)

このプランでしか手に入れることのできない「チップ」と「デール」デザインのオリジナルグッズ付き宿泊プラン。

東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ディズニー・ハロウィーン 2025」連動宿泊プランの紹介でした☆

