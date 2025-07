THE ALFEEが、約1年ぶりとなるニューシングル「HEART OF RAINBOW」を7月30日(水)にリリースする。このたび新ビジュアルとジャケット写真・収録詳細が発表された。 50周年というメモリアルイヤーを華やかに締めくくり、デビュー51周年を迎える彼らが送り出す本作「HEART OF RAINBOW」は、愛と希望のメッセージをTHE ALFEEの真骨頂である三声コーラスと、シンフォニックなメロディックロックに乗せて届ける渾身の一曲。 今回はリリースを記念し、数年ぶりとなるメンバー出演トークイベントも開催される。ニューシングルにはこのトークイベントへの応募が可能な追加封入特典なども封入されるのでチェックしてほしい。 ■デビュー51周年記念シングル「HEART OF RAINBOW」2025年7月30日発売 ■通常盤【1CD】 TYCT-30155 税込¥1,210(税抜¥1,100)M-1 HEART OF RAINBOWM-2 丁寧言葉Death!M-3 白夜 −byaku-ya−(50年目の夏祭り 2024 Live Ver.) ■初回限定盤A【1CD】 TYCT-39280 税込¥1,210(税抜¥1,100)M-1 HEART OF RAINBOWM-2 丁寧言葉Death!M-3 Heart Of Justice(50年目の夏祭り 2024 Live Ver.) ■初回限定盤B【1CD】 TYCT-39281 税込¥1,210(税抜¥1,100)M-1 HEART OF RAINBOWM-2 丁寧言葉Death!M-3 風曜日、君をつれて(50年目の夏祭り 2024 Live Ver.) ■初回限定盤C【1CD】 TYCT-39282 税込¥1,210(税抜¥1,100)M-1 HEART OF RAINBOWM-2 丁寧言葉Death!M-3 […]

