なきごとのメジャー1st EP「マジックアワー」が7月9日(水)に発売を迎えた。同日午後9時からはEP表題曲「短夜」のミュージックビデオも公開される。 EPタイトルの「マジックアワー」は日没、日の出前の空の色に魔法がかかったように綺麗に見える時間のことで、夕方と夜、夜と朝が混ざり合う複雑な色のような感情を表現。収録楽曲の「短夜」や「たぶん、愛」、「愛才」は混ざり合うことで美しさを出すなきごとの音楽を象徴している。また、なきごと(our)に魔法(magic)がかかり自身の音楽が広がりや夢を叶えていけるようになりたいという意味合いも込められている。 また、初回生産限定盤付属のDVDには4月8日(火)に渋谷WWW Xにて開催した『超超超超大切なお知らせワンマン×水上生誕祭!』のライブ映像を完全収録する。 午後9時より公開されるEP表題曲「短夜」のMVは、監督を安藤大悟が担当。制作にあたり安藤は「ドラマエンディング主題歌に採用されているということでその世界からヒントを得つつ、MVでは大切な人を想う女の子の心の中を覗いたような場面やふたりだけの秘密、それぞれが抱える切ない想いが垣間見るような、そんな夏の短い一夜を描いた作品に仕上げた」とコメントしている。 楽曲「短夜」は加藤史帆×森カンナW主演のガールズラブコメディの続編、ドラマ『彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる2nd Stage』エンディング主題歌となっている楽曲。先日公開されたエンディング予告映像では楽曲の一部を聴くことが可能だ。 なきごとは現在、全国8ヶ所を廻る<初心にかえるman to manワンマンツアー>を開催中。すでにチケットソールドアウトが出ている公演もある中、8月31日(日)からは「マジックアワー」を引っ提げた東名阪ツアー<これからもよろしくお願いしman to manワンマンツアー2025>を行うことも決定している。 ◾️メジャー1st EP『マジックアワー』2025年7月9日(水)発売https://erj.lnk.to/pTV51I ・初回生産限定盤(CD+DVD)ESCL-6100〜6101 ¥4,840(税込)・通常盤(CD)ESCL-6102 ¥2,420(税込) ◆収録曲 [CD] 01. 短夜 02. 0.2 03. 愛才 04. たぶん、愛 05. 明け方の海夜風 [DVD] 超超超超大切なお知らせワンマン×水上生誕祭! 2025.04.08 @Shibuya WWW X 01. sniper 02. 連れ去って、サラブレッド 03. グッナイダーリン・イマジナリーベイブ 04. 私は私なりの言葉でしか愛してると伝えることができない 05. D.I.D. 06. マリッジブルー 07. ユーモラル討論会 08. Summer麺 09. 忘却炉 10. 合鍵 11. […]

