2025年に結成10周年を迎えたMONOEYESが、9月3日(水)に4thアルバム『Running Through the Fire』をリリースすることを発表した。あわせて新アーティスト写真も公開されている。 本作は2024年9月リリースのEP『The Unforgettables E.P.』以来の新作で、フルアルバムとしては『Between the Black and Gray』以来、丸4年ぶりのリリースとなる。収録曲は『The Unforgettables E.P.』から「The Unforgettables」、「Ladybird」、「Adrenaline」に加え、新曲9曲を含む全12曲となる。 プロデューサーには前作に続きSUM41やNeck Deep、All Time Low、Paramoreといった数多くのロックバンドを手がけるMike Greenを迎え、LAで制作された。 また、ニューアルバムを引っ提げての全国ライブハウスツアー<Running Through the Fire Tour 2025>の開催も発表された。こちらは9月11日(木)千葉LOOK公演を皮切りに全22公演のツアーとなる。 ニューアルバム『Running Through the Fire』 2025年9月3日発売全12曲収録UPCH-20703 2,860円 (tax in)CD購入者特典あり収録曲等の詳細は後日お知らせいたします。 詳細はこちらhttps://lnk.to/monoeyes_4th MONOEYES<Running Through the Fire Tour 2025> 9/11(木)千葉LOOK OPEN 18:30 / START 19:009/16(火)新潟LOTS OPEN 18:15 / START 19:009/18(木)金沢EIGHT HALL OPEN 18:15 / START […]

The post MONOEYES、ニューアルバム『Running Through the Fire』決定。全国ライブハウスツアーも開催 first appeared on BARKS.