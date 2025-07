全国の行列店・絶品グルメが名古屋に集結！サントリー生ビール 夏のグルメ祭2025

中京テレビ放送は、全国で行列の絶えない有名店が一堂に会する食イベント「サントリー生ビール 夏のグルメ祭2025」を開催します。

サントリー生ビール 夏のグルメ祭2025

日時 :2025年7月26日(土)〜7月27日(日)

26日(土)10時〜21時 ラストオーダー20時30分

27日(日)10時〜20時 ラストオーダー19時30分

場所 :SAKAE HIROBAs(名古屋市中区栄3-5-10 久屋大通公園内)

入場料 :無料

主催 :中京テレビ放送

特別協賛:サントリー

“サン生にピッタリあう行列店グルメ”をコンセプトに、全国から選りすぐりの8店舗が7月26日(土)〜27日(日)の2日間出店します。

イベント当日は、大手テーマパークのMC・ダンサーとして注目を集めるイベントアンバサダーの林 祐衣や安田大サーカスの3人も登場!DJによる音楽溢れる空間にサン生と絶品グルメ、“おいしい夏”のカンパイを楽しく元気に盛り上げます。

■出店店舗 ※五十音順、価格は全て税込

・いかめし阿部商店(北海道森町)

いかめしコロッケ 350円/1個

北海道産じゃがいもに、いかめしの具と秘伝のタレを混ぜ込んだ甘辛いオリジナルコロッケです。

いかめしコロッケ

・伊豆下田 小木曽商店(静岡県下田市)

干物ステーキセット 1,000円 / 真あじの干物ステーキ(2枚)600円

金目鯛の干物ステーキ(1枚)600円

創業明治33年。

伊豆下田の干物専門店、小木曽商店です。

脂のり抜群、ジューシーな金目鯛と真あじを香ばしく焼き上げます。

旨み凝縮のごちそう干物、是非ご賞味ください。

干物ステーキセット

・亀戸煮干中華蕎麦つきひ(東京都江東区)

高級魚のどぐろ出汁の極上中華蕎麦 1,000円

高級魚のどぐろをふんだんに使った極上スープにパツパツの中細麺を合わせました!生ビールのおつまみに最適なブラックペッパーを使った鴨チャーシューもたっぷり乗せました!サン生のおつまみとしても、締めのラーメンとしても是非利用ください!

高級魚のどぐろ出汁の極上中華蕎麦

・串焼きの京(千葉県千葉市)

牛ハラミ串 900円 / ホタテ串 900円

千葉市串焼きNo.1!カウンター9席の店。

ジューシーで肉の旨みが溢れる牛ハラミのお肉とぷりぷり食感のホタテ串を提供。

ホタテ串・牛ハラミ串

・韓国焼肉4시〜sisi〜(神奈川県逗子市)

牛タンステーキ 1,200円

贅沢に8mmにカットした厚切り牛タンをステーキで!!肉の旨みと食感が楽しめるミディアムに焼きあげます。

味付けは塩胡椒のみ。

お好みでわさびを付けて、サクッとした食感にジューシーな牛タンをお楽しみ下さい。

牛タンステーキ

・Japanese Spice Curry WACCA(東京都中央区)

究極のチキンカレー 小600円 中900円

多数のカレー店のインスパイアを生んだ、TOKYO百名店をはじめ数多くの賞を受賞するカレー店。

これ以上何も足さない何も引かない最もミニマルで黄金比なチキンカレー。

実店舗の人気メニューを提供します。

究極のチキンカレー

・肉処 天穂(福岡県北九州市)

熟成佐賀牛赤身ステーキ 1,200円

口の中でとろける絶品の柔らかさと、深いコクと旨味が広がる贅沢な逸品。

質と味にこだわった最高の和牛を楽しめます。

熟成佐賀牛赤身ステーキ

・ママズダイナー(東京都武蔵野市)

熟成秘伝のタレからあげ 800円/5個

東京・吉祥寺で創業43年。

成蹊大学の近くで半世紀近くも多くの学生に愛されているお弁当屋さん。

ママズダイナーの「熟成秘伝のタレからあげ」はカリッと食感の黄金色の衣が一番の特徴。

一口食べると中からジュワッと肉汁が溢れます。

創業以来継ぎ足しで作り続ける秘伝のタレは香りと見た目が一味違います。

熟成秘伝のタレからあげ

■イベントアンバサダー

林 祐衣(はやし ゆい)

イベントアンバサダー林 祐衣

愛知県名古屋市出身。

ダンサーとして各種ステージやメディアに数多く出演。

大手テーマパークのMC/ダンサーとして注目を集め、Yahoo!検索大賞2023「ネクストブレイク 人物部門」に選出される。

Instagramのフォロワー数は24万人を超える。

■イベントゲスト

7月26日(土) 3万パワーズ

7月26日イベントゲスト:3万パワーズ

7月27日(日) 安田大サーカス

7月27日イベントゲスト:安田大サーカス

