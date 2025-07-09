¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÇÂçµ¬ÌÏÊ®²Ð¢ªÆüËÜ¤ÏÎä²Æ¤Ë¡©ÊÆÉÔÂ¤ª¤½¤ì¤ëÀ¼¤â¡¡¼±¼Ô¡Ö±Æ¶Á¤Û¤È¤ó¤ÉÌµ¤¤¡×...ÍýÍ³¤ò¾ÜÀâ
ÆüËÜ»þ´Ö2025Ç¯7·î7Æü12»þ10Ê¬º¢¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥ì¥¦¥©¥È¥Ó²Ð»³¤Ç¡ÖÂçµ¬ÌÏÊ®²Ð¡×¤¬¤¢¤ê¡¢Ê®±ì¹âÅÙ¤¬Ìó19¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Èµ¤¾ÝÄ£¤¬È¯É½¤·¤¿¡£X¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â·üÇ°¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤É¤¦¤«¡£ÅìËÌÂç³ØÉûÍý»ö¤ÇÂç³Ø±¡Íý³Ø¸¦µæ²Ê¡¦¶µ¼ø¡¢ÆüËÜµ¤¾Ý³Ø²ñ¤ÎÍý»ö¤òÌ³¤á¤ëÁáºäÃéÍµ»á¤Ï¡¢¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Öµ¤¸õ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÌµ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤Ê¤É¤È¸«²ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
90Ç¯Âå¤ËÊ®²ÐÍ¾ÇÈ¤Ç¡ÖÊ¿À®¤ÎÊÆÁûÆ°¡×
¥ì¥¦¥©¥È¥Ó²Ð»³¤ÏÅìµþ¤«¤é5200¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¡¢Æî°Þ8.5ÅÙ¡¢Åì·Ð122.8ÅÙ¤Ë¤¢¤ë¡£24Ç¯11·î¤Ë¤Ï²ÐºÕÎ®¤òÈ¼¤¦Ê®²Ð¤Ç½»Ì±10¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢25Ç¯3·î¡¢6·î¤ÈÊ®²Ð¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÂçµ¬ÌÏÊ®²Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï7·î7Æü21»þÈ¾¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÄÅÇÈ¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Ê®±ì¤¬Ìó19¥¥í¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢X¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÊ®²Ð¤Î±Æ¶Á¤ÇÎä²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡×¡Ö²áµî¤ÎÎã¤À¤È¡¢Îä²Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉÔºî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡×¡ÖÍèÇ¯°Ê¹ß¤ÎÊÆÉÔÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÆüËÜ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢1991Ç¯¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥Ô¥Ê¥Ä¥Ü²Ð»³Ê®²Ð¡£ÃÏµå¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤òºÇÂç0.5ÅÙ¤Û¤É²¼¤²¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£2Ç¯¸å¤ËÎä²Æ¤Ç¡ÖÊ¿À®¤ÎÊÆÁûÆ°¡×¤¬µ¯¤¤¿°ì°ø¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤â¤½¤âÂçµ¬ÌÏÊ®²Ð¤¬Îä²Æ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£Ááºä»á¤Ï9Æü¤ËJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤Ø±þ¤¸¡¢¡ÖÂçµ¬ÌÏ²Ð»³Ê®²Ð¤ÏÆü¼ÍÎÌ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¡¢ÃÏµå¤Îµ¤¸õ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢µ¤¸õ±Æ¶Á¤¬ÃÏµåµ¬ÌÏ¤Ë¹¤¬¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï²¼µ2ÅÀ¤Î¾ò·ï¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê1¡ËÊ®±ì¤¬À®ÁØ·÷¡ÊÀÖÆ»ÉÕ¶á¤Ç¤Ï³µ¤Í¹âÅÙ20km°Ê¾å¡Ë¤ËÅþÃ£¤·¡¢À®ÁØ·÷Æâ¤ËÆþ¤ë¤³¤È
¡Ê2¡ËÀÖÆ»ÉÕ¶á¤ÇÊ®²Ð¤¹¤ë¤³¤È
2¾ò·ï¤ò¤Ò¤â¤È¤¯¤È...1ÅÀÌÜ¤Ï¡ÖÎ²»À¥¨¥¢¥í¥¾¥ë¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
¤Þ¤º1ÅÀÌÜ¤Ï¡Ö²Ð»³Ê®²Ð¤Ë¤è¤ê²Ð»³³¥¡Ê´äÀÐ¤ò¹½À®¤¹¤ëÊª¼Á¤ÎÈùÎ³»Ò¡¢¥¨¥¢¥í¥¾¥ë¡Ë¤È°¡Î²»À¥¬¥¹¡ÊSO2¡Ë¤¬Âçµ¤Ãæ¤ËÃíÆþ¤µ¤ì¡¢³È»¶¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°Äó¤òÀâÌÀ¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¾ÜÀâ¤·¤¿¡£
¡ÖÊ®±ì¤Î¹¤¬¤ê¤¬ÂÐÎ®·÷Æâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Èæ³ÓÅªÃ»»þ´Ö¤Î´Ö¤Ë¹ß¿å¤Ç½üµî¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢²Ð»³Ê®²Ð¤Î±Æ¶Á¤Ï»þ¶õ´ÖÅª¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ê®±ì¡Ê²Ð»³³¥¡Ü°¡Î²»À¥¬¥¹¡Ë¤¬À®ÁØ·÷¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¤È¡¢À®ÁØ·÷Æâ¤Ç¤Ï¹ß¿å¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½ÅÎÏÍî²¼¤Ë¤è¤ë½üµî¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬Æ¯¤¤Þ¤¹¡£½ÅÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Ð»³³¥¥¨¥¢¥í¥¾¥ë¤Ï£²¡Á£³¥ö·î¤Ç½üµî¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢°¡Î²»À¥¬¥¹¤ÏÀ®ÁØ·÷¤Ç¿å¤ÈÈ¿±þ¤·¤ÆÎ²»À¡ÊH2SO4¡Ë¤Î±ÕÅ©¤ÎÈùÎ³»Ò¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÎ²»À¥¨¥¢¥í¥¾¥ë¤Ï²Ð»³³¥¥¨¥¢¥í¥¾¥ë¤è¤ê¤â¾®¤µ¤¯¡¢½ÅÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Íî²¼¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢À®ÁØ·÷¤ËÄ¹¤¯ÂÚÎ±¤·¤Þ¤¹¡£
1991Ç¯¤Î¥Ô¥Ê¥Ä¥Ü²Ð»³¤ÎÊ®²Ð¤ÎºÝ¤Ë¤Ï2Ç¯°Ê¾å±Æ¶Á¤¬»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢À®ÁØ·÷¤Ë°¡Î²»À¥¬¥¹¤¬Æþ¤Ã¤ÆÎ²»À¥¨¥¢¥í¥¾¥ë¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡×
¤Ê¤ª¡¢Ááºä»á¤Ï»¨»ï¡Ö¾ÃËÉËÉºÒ¤Î²Ê³Ø148¹æ¡×¡Ê22Ç¯¡Ë¤Ë´ó¤»¤¿µ»ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÃÏµå¤ÎÉ½ÁØ¤¹¤Ê¤ï¤ÁÂçµ¤¡¢³¤ÍÎ¡¢Î¦ÌÌ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤Ï99.9%°Ê¾å¤¬ÂÀÍÛÊü¼Í¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡×¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½Ò¤Î¥¨¥¢¥í¥¾¥ë¤ÏÃÏÉ½¤ËÆÏ¤¯Æü¼Í¤ò¸º¤é¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ëµ¤¸õ¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£µ¤²¹¤¬Äã¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¹ß¿åÎÌ¤â¸º¾¯¤¹¤ë¡£
¾ò·ï2ÅÀÌÜ¤â...¡£º£²ó¤Ï¡Öµ¤¸õ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡×
Ááºä»á¤Ï¼èºà¤Ç¡¢¾ò·ï2ÅÀÌÜ¤Ï¡ÖÀ®ÁØ·÷Æâ¤ÎÂçµ¤½Û´Ä¤Ë¤è¤ëÊª¼ÁÍ¢Á÷¤ÎÆÃÀ¡×¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£¡ÖÀ®ÁØ·÷¤Ç¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÅìÀ¾É÷¤¬Âî±Û¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆîËÌÊý¸þ¤Ë¤ÏÀÖÆ»ÉÕ¶á¤«¤é¹â°ÞÅÙ¡ÊËÌ¶Ë¡¢Æî¶Ë¡Ë¤ËÊª¼Á¤¬Í¢Á÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÀÖÆ»ÉÕ¶á¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê²Ð»³Ê®²Ð¤¬¤¢¤ê¡¢À®ÁØ·÷¤Þ¤ÇÊ®±ì¤¬±¿¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢°¡Î²»À¥¬¥¹¤«¤é·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿Î²»À¥¨¥¢¥í¥¾¥ë¤¬Á´µå¤Ë¹¤¬¤ê¡¢Ä¹»þ´ÖÂÚÎ±¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆü¼Í¡ÊÂÀÍÛÊü¼Í¡Ë¤ò¼×¤ê¡¢ÃÏÉ½ÌÌ¤ËÆÏ¤¯Æü¼ÍÎÌ¤¬Ä¹´ü¡Ê2¡Á3Ç¯¡Ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥ì¥¦¥©¥È¥Ó²Ð»³Ê®²Ð¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¡£Ááºä»á¤Ï¡Ö¾å¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤â´Þ¤á¡¢Ä¹´üÅª±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢Ê®±ì¤¬À®ÁØ·÷¤Þ¤Ç±¿¤Ð¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç¤¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¡¢
¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¡¢µ¤¾ÝÄ£¤ÎÈ¯É½¤Ç¤ÏÊ®±ì¤ÎÅþÃ£¹âÅÙ¤Ï19km¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÂÐÎ®·÷³¦ÌÌ¡ÊÊÔÃí¡§Âçµ¤·÷¤ÎºÇ²¼ÁØ¤òÀê¤á¤ëÂÐÎ®·÷¤È¾åÉô¤ÎÀ®ÁØ·÷¤È¤Î¶³¦¡Ë¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ÆÀ®ÁØ·÷¤Þ¤ÇÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¹ÈÏ°Ï¤«¤ÄÄ¹´üÅª¤Ê±Æ¶Á¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢µ¤¸õ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤âËØ¤ÉÌµ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¸«²ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î²Ð»³ÉÕ¶á¤Î¶¹¤¤ÃÏ°è¤Îµ¤¾Ý¤Ë¤Ï²¿¤«±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£