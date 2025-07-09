¡ÚÆÈ¼«¡ÛÆü»º¡¢EV³ä¹ç°ú¤²¼¤²¤Ø¡¡À¤³¦Åª¤Ê¼ûÍ×¸ºÂà¤Ç
¡¡Æü»º¼«Æ°¼Ö¤¬¡¢2027Ç¯¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤ÎÀ¸»º³ä¹ç¤ò½¾Íè·×²è¤è¤ê°ú¤²¼¤²¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Î³ä¹ç¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬9ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£À¤³¦Åª¤ÊEV¼ûÍ×¤Î¸ºÂà¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¹©¾ì¤Î²ÔÆ¯Î¨¤ò¹â¤á¤ëÁÀ¤¤¤â¤¢¤ë¡£²£ÉÍ»Ô¤Ç³«¤¤¤¿ÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¼è°úÀè¤Ø¤ÎÀâÌÀ²ñ¤ÇÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡28Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥×Â¿ÌÜÅª¼Ö¡ÊSUV¡Ë¤ÎEV2¼Ö¼ï¤ÎÀ¸»º³«»Ï¤âºÇÂç¤Ç1Ç¯ÄøÅÙ±ä´ü¤¹¤ëÊý¸þ¤À¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°À¯¸¢¤¬¥¯¥ê¡¼¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¿ä¿Ê¤Î¤¿¤áÆ³Æþ¤·¤¿EV¹ØÆþ¤ÎÀÇÀ©Í¥¶øÁ¼ÃÖ¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿µÕÉ÷¤Ë²Ã¤¨¡¢½¼ÅÅÀßÈ÷¤ÎÉÔÂ¤ä¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ø¤Î·üÇ°¤â°ÍÁ³º¬¶¯¤¯¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡ÊHV¡Ë¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£
¡¡Æü»º¤Ï5·î¡¢EVÍÑÅÅÃÓ¹©¾ì¤òËÌ¶å½£»Ô¤Ë¿·Àß¤¹¤ë·×²è¤òÃÇÇ°¤·¤¿¡£Ç¯Æâ¤ËÆüÊÆ¤ÇÇä¤ê½Ð¤¹¿··¿EV¡Ö¥ê¡¼¥Õ¡×¤âÅö½é¤ÎÁÛÄê¤è¤ê¸º»º¤ËÆ§¤ßÀÚ¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÎÇäÉÔ¿¶¤Ë¤è¤êµð³ÛÀÖ»ú¤Ë´Ù¤Ã¤¿Æü»º¤Ï¡¢²á¾ê¤ÊÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤Î²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±À¤³¦¤Ç7¹©¾ì¤òºï¸º¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£¤¿¤À¡¢ÀâÌÀ²ñ¤Ç¤Ï¾ÜºÙ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£