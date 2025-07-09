TWS¤¬ÆüËÜ¤ÇÌ¥¤»¤¿¡¢ÀÄ½Õ¤ÈÀ®½Ï¤Î¥ê¥¢¥ë
2024Ç¯1·î22Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×¡¢TWS¡£SEVENTEEN¤ÎÄïÊ¬¤È¤¤¤¦¥È¥Ô¥Ã¥¯¤¬¥Û¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢Èà¤é¤¬Êü¤ÄÁÖ¤ä¤«¤ÇÌÀ¤ë¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÏÃå¼Â¤Ë¿Í¡¹¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼1Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¿·¿Í¾Þ8´§¤ò´Þ¤à18´§¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë2024Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃæ¤ÇºÇÂ¿¼õ¾Þ¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Öplot twist¡×¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Î²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÇ¯´Ö¥Á¥ã¡¼¥È1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Èô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤Ç¤ÎÌö¿Ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬¡¢Japan 1st Single¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡Ù¤Ç7·î2Æü¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ë¤Ï¡¢Spotify O-EAST¤Ë¤Æ¡ØTWS Japan 1st Single¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×È¯ÇäµÇ°¡ÉPREMIUM SHOWCASE¡É¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¤ÎÀÄ¿§¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿42¡Ê¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¡¼¥È¥¥¡¼¡§TWS¤Î¥Õ¥¡¥ó¸Æ¾Î¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÉõÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡ÛTWS Japan 1st Single¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×È¯ÇäµÇ°¡ÉPREMIUM SHOWCASE¡É
³«±é5Ê¬Á°¡¢¾ìÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬°ìÃÊ¤Èßê¤á¤»Ï¤á¤¿¡£BGM¤Î¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ê¥³¡¼¥ë¤â¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë½àÈ÷ËüÃ¼¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£²»³Ú¤¬ÌÄ¤ê¤ä¤à¤È¡¢MC¤Î¸Å²ÈÀµµü¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡ÖËÜÆü¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¹¡£6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×¡¢TWS¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤É¤¦¤¾¡ª¡×¤È¹ð¤²¡¢TWS¤ò¸Æ¤Ó¤³¤ó¤À¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢Æø¤ä¤«¤Ê´¿À¼¤¬°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÊ¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Î°§»¢¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤º¤Ä¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¥Ï¡¼¥È¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤È²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¥ì¥¹¤òÁ÷¤í¤¦¤È¤¹¤ë6¿Í¡£¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Î¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¡¢Èà¤é¤¬À°Îó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼±ç¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÇ®ÎÌ¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
(P)&(C) PLEDIS Entertainment
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë»öÁ°Êç½¸¤·¤¿ÂåÉ½¼ÁÌä¤Ø¤Î²óÅú¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¤Î³Ð¸ç¤ò¿Ö¤«¤ì¤¿JIHOON¤Ï¡ÖÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®°Õ¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¡¢YOUNGJAE¤Ï¡ÖÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬½ÐÍè¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£42¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤ËHANJIN¤Ï¡ÖÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£42¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ±¤«¤·¤¤Ì¤Íè¤Ë´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
ÆüËÜ¸ì²Î»ì¤Î³Ú¶Ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤«¤ÇÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢DOHUUN¤¬¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó´èÄ¥¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÆüËÜ¤Ç42¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢HANJIN¤¬¡Ö³¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¥×¥é¥ó¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
¼Áµ¿±þÅú¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¤ªÂÔ¤Á¤«¤Í¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ø¡£Æ³¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥½¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¡£¥È¡¼¥¯¥Ñ¡¼¥È¤ÇÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Á³ÂÎ¤Ê¤¢¤É¤±¤Ê¤¤¤µ¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¿ð¡¹¤·¤µ¤ÇÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ä¹¤¤¼êÂ¤ò³è¤«¤·¤¿¥À¥ó¥¹¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÌµÂÌ¤¬¤Ê¤¯¥¹¥Þ¡¼¥È¤À¡£¤È¤â¤¹¤ì¤Ð¡¢¼ã¤µ¤Ë´Å¤ó¤¸¤«¤Í¤Ê¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¡¢Ëá¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏ¤Ç¾º²Ú¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤ÈåÌÌ©¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÏÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
(P)&(C) PLEDIS Entertainment
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥È¤ËÆÍÆþ¡£¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤òÈäÏª¤·¤¿´¶ÁÛ¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿JIHOON¤Ï¡Öº£Æü¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÄ¾ÀÜ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀººÌ¤òÊü¤Ä¡£KYUNGMIN¤â¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òº£Æü¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ëµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¹¥¤¤ÊÆüËÜ¤Î¿©¤ÙÊª¤ò¿Ö¤«¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢DOHUUN¤¬¡Ö°ìÈÖ¡É»Ý¤«¤Ã¤¿¡É¤Î¤Ï¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡ÖÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»Ý¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ë¤Ï¡¢»×¤ï¤º¾ìÆâ¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥½¥ó¥°¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ö¤«¤ì¤ë¤È¡¢JIHOON¤¬¡ÖËÍ¤È·¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î´Ø·¸À¤Î¿·¤·¤¤»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤³¤á¤¿¡¢TWS¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥È¥¥á¥¤ÈÀÄ½Õ¤ò¤³¤á¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡ÖBLOOM (feat. Ayumu Imazu)¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢YOUNGJAE¤¬¡Ö¤³¤Î¶Ê¤ÏAyumu Imazu¤µ¤ó¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ö¥Ö¥¹¤Ë²ÖÂ«¤ò¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥Ë¥á¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¥¢¥Ë¥á¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó´Ñ¤Æ¡¢²»³Ú¤â¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¡£SHINYU¤¬¡Ö42¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢2¶ÊÌÜ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ø¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖBLOOM (feat. Ayumu Imazu)¡×¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥Ã¥È¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£R&B¤Î¥°¥ë¡¼¥ô¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤À¤±Âç¿Í¤Ó¤¿É½¾ð¤òÇÁ¤«¤»¤ë6¿Í¡£YOUNGJAE¤¬¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò´Ë¤á¤ë»ÅÁð¤ÇÏÇ¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢JIHOON¤¬¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤¿¤ë¥À¥ó¥¹¤Ç·è¤á¡¢KYUNGMIN¤Ï¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤ÇÂÇ¤ÁÈ´¤¯¡£¶ÊÃæ¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥ó¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¤¢¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¡£
ºÆ¤Ó¤Î¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¶á³Ð¤¨¤¿ÆüËÜ¸ì¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë²ñÏÃ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£DOHUUN¤¬ÃÎÅª¤Ë¡É¤½¤ì¤¾¤ì¡É¤ò»È¤Ã¤ÆÎãÊ¸¤òÈäÏª¤¹¤ì¤Ð¡¢SHINYU¤Ï¡Ö¡É¤è¤·¤è¤·¡É¤Ç¤¹¡£42¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤è¤·¤è¤·¡×¤ÈÆ¬¤ò¤Ê¤Ç¤ëÆ°ºî¤ò·«¤ê½Ð¤¹¡£Ä¾¸å¤Ë¤ÏÎÙ¤Ë¤¤¤¿YOUNGJAE¤¬²¿¤«»×¤¤¤Ä¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢SHINYU¤Ë¼ªÂÇ¤Á¡£¤¹¤ë¤È¡¢SHINYU¤ÏÏÓ¤ò¹¤²¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ª¤¤¤Ç¡Á¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¿´¤ò¤«¤Ã¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î°§»¢¤Ç¤Ï¡¢SHINYU¤¬¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âËÍ¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÌ¤Íè¤Ø»ëÀþ¤ò¸þ¤±¡¢KYUNGMIN¤â¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÆ·¤òµ±¤«¤»¤ë¡£HANJIN¤Ï¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¡¹¡¢º£Æü¤ÏÍè¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¢¤Þ¤êÈá¤·¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤·¤è¤·¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó²ñ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç·ë¤ó¤À¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ØTWS Japan 1st Single¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×È¯ÇäµÇ°¡ÉPREMIUM SHOWCASE¡É¡Ù¤Î¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Öplot twist-Japanese ver.-¡×¡£°µÅÝÅª¤Ê´¶ÀÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤ÈÓ¹¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¿¶¤ê¤ò¤«¤Ã¤³¤è¤¯Ì¥¤»¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÂÚ¶õ»þ´Ö¤À¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥Á¥êÂ·¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£SHINYU¤«¤éDOHUUN¤Ë·Ò¤¬¤ì¤ë¥é¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ë¼æ¤¤Ä¤±¡¢HANJIN¤Ï·è¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤òßÚÎö¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸ÄÀ¤òßê¤á¤«¤»¡¢âÁ¤¤¤Ð¤«¤ê¤Î»þ´Ö¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
(P)&(C) PLEDIS Entertainment
¡Ú¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡ÛTWS Japan 1st Single¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×È¯ÇäµÇ°¡ÉPREMIUM SHOWCASE¡É
³«±é5Ê¬Á°¡¢¾ìÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬°ìÃÊ¤Èßê¤á¤»Ï¤á¤¿¡£BGM¤Î¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ê¥³¡¼¥ë¤â¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë½àÈ÷ËüÃ¼¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£²»³Ú¤¬ÌÄ¤ê¤ä¤à¤È¡¢MC¤Î¸Å²ÈÀµµü¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡ÖËÜÆü¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¹¡£6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×¡¢TWS¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤É¤¦¤¾¡ª¡×¤È¹ð¤²¡¢TWS¤ò¸Æ¤Ó¤³¤ó¤À¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢Æø¤ä¤«¤Ê´¿À¼¤¬°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÊ¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Î°§»¢¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤º¤Ä¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¥Ï¡¼¥È¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤È²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¥ì¥¹¤òÁ÷¤í¤¦¤È¤¹¤ë6¿Í¡£¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Î¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¡¢Èà¤é¤¬À°Îó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼±ç¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÇ®ÎÌ¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
(P)&(C) PLEDIS Entertainment
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë»öÁ°Êç½¸¤·¤¿ÂåÉ½¼ÁÌä¤Ø¤Î²óÅú¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¤Î³Ð¸ç¤ò¿Ö¤«¤ì¤¿JIHOON¤Ï¡ÖÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®°Õ¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¡¢YOUNGJAE¤Ï¡ÖÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬½ÐÍè¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£42¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤ËHANJIN¤Ï¡ÖÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£42¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ±¤«¤·¤¤Ì¤Íè¤Ë´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
ÆüËÜ¸ì²Î»ì¤Î³Ú¶Ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤«¤ÇÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢DOHUUN¤¬¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó´èÄ¥¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÆüËÜ¤Ç42¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢HANJIN¤¬¡Ö³¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¥×¥é¥ó¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
¼Áµ¿±þÅú¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¤ªÂÔ¤Á¤«¤Í¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ø¡£Æ³¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥½¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¡£¥È¡¼¥¯¥Ñ¡¼¥È¤ÇÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Á³ÂÎ¤Ê¤¢¤É¤±¤Ê¤¤¤µ¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¿ð¡¹¤·¤µ¤ÇÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ä¹¤¤¼êÂ¤ò³è¤«¤·¤¿¥À¥ó¥¹¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÌµÂÌ¤¬¤Ê¤¯¥¹¥Þ¡¼¥È¤À¡£¤È¤â¤¹¤ì¤Ð¡¢¼ã¤µ¤Ë´Å¤ó¤¸¤«¤Í¤Ê¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¡¢Ëá¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏ¤Ç¾º²Ú¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤ÈåÌÌ©¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÏÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
(P)&(C) PLEDIS Entertainment
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥È¤ËÆÍÆþ¡£¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤òÈäÏª¤·¤¿´¶ÁÛ¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿JIHOON¤Ï¡Öº£Æü¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÄ¾ÀÜ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀººÌ¤òÊü¤Ä¡£KYUNGMIN¤â¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òº£Æü¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ëµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¹¥¤¤ÊÆüËÜ¤Î¿©¤ÙÊª¤ò¿Ö¤«¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢DOHUUN¤¬¡Ö°ìÈÖ¡É»Ý¤«¤Ã¤¿¡É¤Î¤Ï¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡ÖÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»Ý¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ë¤Ï¡¢»×¤ï¤º¾ìÆâ¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥½¥ó¥°¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ö¤«¤ì¤ë¤È¡¢JIHOON¤¬¡ÖËÍ¤È·¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î´Ø·¸À¤Î¿·¤·¤¤»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤³¤á¤¿¡¢TWS¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥È¥¥á¥¤ÈÀÄ½Õ¤ò¤³¤á¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡ÖBLOOM (feat. Ayumu Imazu)¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢YOUNGJAE¤¬¡Ö¤³¤Î¶Ê¤ÏAyumu Imazu¤µ¤ó¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ö¥Ö¥¹¤Ë²ÖÂ«¤ò¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥Ë¥á¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¥¢¥Ë¥á¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó´Ñ¤Æ¡¢²»³Ú¤â¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¡£SHINYU¤¬¡Ö42¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢2¶ÊÌÜ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ø¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖBLOOM (feat. Ayumu Imazu)¡×¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥Ã¥È¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£R&B¤Î¥°¥ë¡¼¥ô¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤À¤±Âç¿Í¤Ó¤¿É½¾ð¤òÇÁ¤«¤»¤ë6¿Í¡£YOUNGJAE¤¬¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò´Ë¤á¤ë»ÅÁð¤ÇÏÇ¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢JIHOON¤¬¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤¿¤ë¥À¥ó¥¹¤Ç·è¤á¡¢KYUNGMIN¤Ï¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤ÇÂÇ¤ÁÈ´¤¯¡£¶ÊÃæ¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥ó¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¤¢¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¡£
ºÆ¤Ó¤Î¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¶á³Ð¤¨¤¿ÆüËÜ¸ì¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë²ñÏÃ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£DOHUUN¤¬ÃÎÅª¤Ë¡É¤½¤ì¤¾¤ì¡É¤ò»È¤Ã¤ÆÎãÊ¸¤òÈäÏª¤¹¤ì¤Ð¡¢SHINYU¤Ï¡Ö¡É¤è¤·¤è¤·¡É¤Ç¤¹¡£42¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤è¤·¤è¤·¡×¤ÈÆ¬¤ò¤Ê¤Ç¤ëÆ°ºî¤ò·«¤ê½Ð¤¹¡£Ä¾¸å¤Ë¤ÏÎÙ¤Ë¤¤¤¿YOUNGJAE¤¬²¿¤«»×¤¤¤Ä¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢SHINYU¤Ë¼ªÂÇ¤Á¡£¤¹¤ë¤È¡¢SHINYU¤ÏÏÓ¤ò¹¤²¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ª¤¤¤Ç¡Á¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¿´¤ò¤«¤Ã¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î°§»¢¤Ç¤Ï¡¢SHINYU¤¬¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âËÍ¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÌ¤Íè¤Ø»ëÀþ¤ò¸þ¤±¡¢KYUNGMIN¤â¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÆ·¤òµ±¤«¤»¤ë¡£HANJIN¤Ï¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¡¹¡¢º£Æü¤ÏÍè¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¢¤Þ¤êÈá¤·¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤·¤è¤·¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó²ñ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç·ë¤ó¤À¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ØTWS Japan 1st Single¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×È¯ÇäµÇ°¡ÉPREMIUM SHOWCASE¡É¡Ù¤Î¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Öplot twist-Japanese ver.-¡×¡£°µÅÝÅª¤Ê´¶ÀÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤ÈÓ¹¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¿¶¤ê¤ò¤«¤Ã¤³¤è¤¯Ì¥¤»¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÂÚ¶õ»þ´Ö¤À¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥Á¥êÂ·¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£SHINYU¤«¤éDOHUUN¤Ë·Ò¤¬¤ì¤ë¥é¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ë¼æ¤¤Ä¤±¡¢HANJIN¤Ï·è¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤òßÚÎö¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸ÄÀ¤òßê¤á¤«¤»¡¢âÁ¤¤¤Ð¤«¤ê¤Î»þ´Ö¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
(P)&(C) PLEDIS Entertainment