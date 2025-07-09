【巨人】ジャイアンツタウンで巨人軍ＯＢ対巨人女子の交流試合を開催
巨人は、ジャイアンツタウンスタジアムの開業を記念し、８月２５日に、巨人軍ＯＢと巨人女子チームの交流試合を開催すると発表した。
入場券は、先行販売を１０日正午から、一般販売を１３日正午から開始する。詳細は球団公式ホームページまで。
【開催要項】
「ジャイアンツタウンスタジアム開業記念交流試合 巨人軍ＯＢ対ジャイアンツ女子」
日時：８月２５日 １８：００試合開始 １６：００開場
会場：ジャイアンツタウンスタジアム
主催：読売巨人軍、読売巨人軍ＯＢ会、よみうりランド
【参加予定選手】 （※予告なく変更となる可能性あり）
＜巨人軍ＯＢ＞
監 督：中畑清（兼内野手）
投 手：角盈男、定岡正二、鹿取義隆、槙原寛己、斎藤雅樹、前田幸長、岡島秀樹、井納翔一、東野峻
捕 手：村田真一、大久保博元、西山秀二
内野手：河埜和正、篠塚和典、原辰徳、岡崎郁、元木大介、小笠原道大、福井敬冶
外野手：緒方耕一、清水隆行、高橋由伸、梶谷隆幸、大田泰示
＜巨人女子チーム＞
監 督：宮本和知
コーチ：勝呂壽統、隠善智也、坂本工宜
投 手：小野寺佳奈、伊藤春捺、清水美佑、吉安清、村川祐月、桑沢明里、日高結衣、澤田百華、島野愛友利
捕 手：金満梨々那、中江映利加、海野輝夏
内野手：東ここあ、阿部希、中村柚葉、真砂寧々、瀧石かの子、野呂萌々子、長田朱也香、佐々木秋羽
外野手：山下陽夏、田中美羽、相見菜月、原田由真、内田梨絵瑠、上條優奈