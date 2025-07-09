µ­¼Ô²ñ¸«¸å¡¢ÊõÅÄ¡Êº¸¡Ë¤é¤È¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ëWE¥ê¡¼¥°CÂçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¤Î¾¾ÅÄ³ÙÉ×¿·´ÆÆÄ¡á9Æü¡¢¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à

¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»Ò¤ÎWE¥ê¡¼¥°¡¢CÂçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¤Ï9Æü¡¢Âçºå»Ô¤ÎËÜµòÃÏ¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢8·î¤Ë»Ï¤Þ¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¸þ¤±¤¿¿·ÂÎÀ©È¯É½²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¡¢Æü¥Æ¥ìÅìµþV¤ò¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¾¾ÅÄ³ÙÉ×¿·´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò°ú¤­½Ð¤¹¤Î¤¬»ØÆ³¼Ô¤Î¤¢¤ë¤Ù¤­»Ñ¡£ÀøºßÇ½ÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ïºòµ¨6¾¡5Ê¬¤±11ÇÔ¡¢¾¡¤ÁÅÀ23¤Î7°Ì¤«¤éÉâ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¡£

¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ç2019Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¡¢21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤ò·Ð¸³¤·¤¿25ºÐ¤ÎFWÊõÅÄº»¿¥¤Ï¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥¹¥¿¡¼¤«¤éÉüµ¢¡£¡Ö³¤³°¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£