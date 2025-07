JDCとナノオプト・メディアは、2026年3月24日(火)・25日(水)の2日間、東京都立産業貿易センター浜松町館にて、データセンター業界の最新動向と技術を紹介する展示会・カンファレンス「Data Center Japan 2026」(第2回)を開催することを決定し、出展企業の募集を開始しました。

Data Center Japan 2026

■開催概要

イベント名: Data Center Japan 2026

会期 : 2026年3月24日(火)、25日(水)

会場 : 東京都立産業貿易センター浜松町館 4F・5F

内容 : セミナー(基調講演、企業講演)、展示会

来場対象 : データセンター事業者、ゼネコン・サブコン関係者、

インテグレーター、企業ユーザー、自治体など

来場予定数: 5,000名

来場参加費: 無料(公式サイトからの事前申込制)

主催 : 特定非営利活動法人日本データセンター協会

共催 : ナノオプト・メディア

政府主導で進められる「ワット・ビット連携(電力と通信の最適統合)」構想の進展もあり、脱炭素社会と地方分散型ITインフラの実現に向けた取り組みが加速しています。

AIネイティブ・エコノミーを支える社会インフラとしてのデータセンターの重要性は今後一層増していくこととなり、さらなる交流の活性化による新たなビジネスの創出と、市場のニーズを汲み取ったサービスの発展が求められます。

このイベントは、2025年の初開催において想定を上回る5,492人(2日間計)の来場者を集め、業界関係者からも高い評価を受けました。

データセンターに対する注目度の高さを体感するとともに、求められる責任と業界が抱える課題、そして先進技術・政策・事業モデルについて引き続き議論する場の重要性を再認識し、産官学のステークホルダーが一堂に会する機会として第2回の開催を決定しました。

