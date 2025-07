↑Majin Bu/Xより。

アップルの次期スマートフォン「iPhone 17 Pro/Pro Max」のケース部品とされる画像を、リークアカウントのMajin Bu氏が投稿しています。

今回の画像は、iPhone 17 Proのサードパーティー製ケースのMagSafe部品とされるものです。現行のiPhoneのMagSafe部品はマグネットが完全な円形となっていますが、iPhone 17 Proでは円の下部に開口部があります。

Bu氏と別のリークアカウントのソニー・ディクソン氏によれば、iPhone 17 Proの背面にあるアップルのロゴは、背面カメラの出っ張りが大幅に大きくなった結果、現行モデルよりも低い位置に配置されると報告しています。またこの新しいMagSafeデザインは、アップデートされたMagSafeケースに装着した際にも、ロゴが完全に見えるように設計されています。

iPhoneケースの製造元は、既存のMagSafeアクセサリはiPhone 17 Proモデルと互換性を維持しており、機能的な変更はないと伝えています。一方でiPhone 17 Proは将来のMagSafe充電器を使用することで、より高速にワイヤレス充電できるとのこと。iPhoneのMagSafeの今後の進化に、期待したいものです。

