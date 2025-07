LE SSERAFIM、Spotify月間リスナー数で第4世代の頂点に！BTS・BLACKPINK・TWICEに次ぐK-POP4位を記録

LE SSERAFIMが、Spotify月間リスナー数1350万人を突破した。

LE SSERAFIMは、7月8日時点で、世界最大の音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyにおいて月間リスナー数1350万2435人を記録した。これは直近28日間のデータによるものだ。

LE SSERAFIMは、K-POPグループとしてBTS、BLACKPINK、TWICEに次いで4番目に多いリスナー数を記録した。2022年にデビューした彼女たちは、第4世代のアイドルグループの中でも群を抜く数字を叩き出し、名だたる先輩グループに続き、K-POPを代表する存在としての地位を築いている。

(写真=SOURCE MUSIC)LE SSERAFIM

LE SSERAFIMは、Spotifyにおいて1億回再生を突破した楽曲をこれまでに計12曲輩出しており、今年だけで5曲が新たに“億越え”を達成した。初の英語デジタルシングル『Perfect Night』が4億回、3rdミニアルバム収録曲『Smart』と4thミニアルバムのタイトル曲『CRAZY』がそれぞれ3億回、デビューアルバム収録曲『Sour Grapes』が2億回、2ndミニアルバム収録曲『Good Parts(when the quality is bad but I am)』が1億回以上再生されている。

中でも、今年3月にリリースされた5thミニアルバムのタイトル曲『HOT』は、公式活動終了後も再生回数が1日約34万回ずつ増加しており、1億回再生が目前に迫っている。

さらに、LE SSERAFIMは昨年、Spotifyが発表した上半期・下半期の「2024韓国音楽グローバルインパクトリスト」にランクインした。このリストは、韓国歌手の音源で韓国を除いた全世界のSpotifyリスナーが2024年上・下半期に最も多く聴いた楽曲のランキングである。上半期には3rdミニアルバムのタイトル曲『EASY』(4位)と収録曲『Smart』(3位)、下半期には『CRAZY』(7位)がランクインし、特に下半期では第4世代ガールズグループとして最高順位を記録し、圧倒的な音源パワーを立証した。

なお、LE SSERAFIMは、7月19日からアジアツアー「2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN ASIA」を開催する。台北(7月19日、20日)を皮切りに、香港(25日、26日)、マニラ(8月2日)、バンコク(9日、10日)、シンガポール(16日)でファンに会う。台北公演と香港公演はチケット販売開始直後に即完売となり、追加公演の開催が決定した。マニラやシンガポールでも完売を記録し、各地で熱い関心を集めている。

(記事提供=OSEN)

◇LE SSERAFIMとは?

BTSらを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ(日本人メンバー)、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。