µ¯»à²óÀ¸¤ÎÆ±ÅÀËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¡¤·¤«¤·¡Ä·Ð±ÄÆñ¤Î¡ÖÆü»º¼«Æ°¼Ö¡×16Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³èÌîµåÉô¡¡¡ÈµÕ¶¥Ê¥¤¥ó¡É²ñ¼ÒºÆ·ú¤Î¸å²¡¤·¤È¤Ê¤ë¤«
·Ð±ÄÆñ¤ËÍÉ¤ì¤ëÆü»º¼«Æ°¼Ö¤Ç16Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿¡È¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¡É¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÊ³Æ®¤Ï·Ð±ÄºÆ·ú¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¤Î¤¦Ìë¡¢Ìîµå¤ÎÅÔ»ÔÂÐ¹³À¾´ØÅìÍ½Áª¤Î½à·è¾¡¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÆü»º¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡£±þ±ç¤¹¤ë¼Ò°÷¤â¿¿·õ¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç»î¹ç¤ò¸«¤Ä¤á¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡Ä
µ¼Ô¡Êº£Ç¯2·î¡Ë
¡ÖÆü»º¤ÎÆâÅÄ¼ÒÄ¹¤ò¾è¤»¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ö¤¬¥Û¥ó¥À¤ÎËÜ¼Ò¤ØÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥Û¥ó¥À¤È¤ÎÅý¹ç¶¨µÄ¤¬2¤«·î¼å¤ÇÇËÃÌ¤·¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Ï6700²¯±ß¤¢¤Þ¤ê¤ÎºÇ½ªÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¤Ê¤É²ñ¼Ò¤Ï¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£1959Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢Ä¹Ç¯¡¢²ñ¼Ò¤ÈÃÏ°è¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¡£¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎºÇ¹âÊö¡ÖÅÔ»ÔÂÐ¹³¡×¤Ç2ÅÙÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ì¾Ìç¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ä
Æü»º¼«Æ°¼Ö¡¡¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥´¡¼¥ó¸µ²ñÄ¹¡Ê2009Ç¯¡Ë
¡Ö´ë¶È¥¹¥Ý¡¼¥Ä³èÆ°¤òµÙÉô¤·¤Þ¤¹¡×
2009Ç¯¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¤¢¤ª¤ê¤ÇµÙÉô¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡Ä
Æü»º¼«Æ°¼Ö¡¡ßÀ¸ýÄç¹Ô ¾ïÌ³¡ÊÅö»þ¡¦2023Ç¯12·î¡Ë
¡Ö¥ï¥ó¥Á¡¼¥à¤Ç°ìÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¡×
16Ç¯¤Î¶õÇò´ü´Ö¤ò·Ð¤ÆÉü³è¡£»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÂÐ¹³Í¥¾¡»þ¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¡È¥ß¥¹¥¿¡¼Æü»º¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿°ËÆ£´ÆÆÄ¤Ç¤¹¡£22Ì¾¤ÎÁª¼êÁ´°÷¤¬¿·Æþ¼Ò°÷¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤ËÃÏ¸µ¡¦²£¿Ü²ì»ÔÄÉÉÍ¤«¤é¤Ï¡Ä
²£¿Ü²ì»ÔÌ±
¡Ö´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ë¡ØÆü»ºÌîµåÉô¤¬Éü³è¤·¤¿¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤«¤éÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¡×
°û¿©Å¹¤Ç¤â¡¢ÄÌ¾ï3000±ß¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¥×¥ì¡¼¥È¤òÆü»º¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç2300±ß¤ÇÄó¶¡¡£
BLUE BIRD¡¡Âç·§ÆØ Å¹¼ç
¡Ö¡ÊÌîµåÉô¤¬¡Ëµ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³¹¤âÆü»º¤â¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éºÇ¹â¡×
¤¿¤À¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆºÆ¤Ó¡È»îÎý¡É¤¬¡Ä
Æü»º¼«Æ°¼Ö¡¡¥¤¥ô¥¡¥ó¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥µ¼ÒÄ¹¡Êº£Ç¯5·î¡Ë
¡Ö¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¿×Â®¤«¤ÄÅ°ÄìÅª¤Ë¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
²ñ¼Ò¤Ï·Ð±ÄºÆ·ú¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢2Ëü¿Í¤Î¿Í°÷ºï¸º¤ä7¤Ä¤Î¹©¾ìÊÄº¿¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÌîµåÉô¤ÎÃÏ¸µ¡¦ÄÉÉÍ¹©¾ì¤â¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²£¿Ü²ì»ÔÌ±
¡Ö²ñ¼Ò¡Ê¹©¾ì¡Ë¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³¡¢ÌîµåÉô¤âÌµ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿´ÇÛ¡¦ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÂæÏÑ¤Î¡Ö¹ã³¤ÀºÌ©¹©¶È¡×¤È¤Î¶¦Æ±ÍøÍÑ¤Ç¹©¾ì¤ò°Ý»ý¤¹¤ë°Æ¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àè¹Ô¤ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤Ç¡ÈÌîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ê¤Î¤«¡©¡É¤È¤¤¤¦À¼¤â¼ÒÆâ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¹©¾ì¶á¤¯¤ÎÎÀ¤ÇÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»Å»ö¤ÈÌîµå¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¡¼¥¹¤Îº½ÀîÅê¼ê¤Ï¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Î¤ß¤¬ÌîµåÉô¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ëÊýË¡¡×¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
Æü»º¼«Æ°¼Ö ¹Å¼°ÌîµåÉô¡¡º½ÀîÍå°É Åê¼ê
¡Ö¸µµ¤¤ÈÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¡¢ÌîµåÉô¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤â¤¤¤¤·Êµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È¡×
·Ð±ÄÉÔ¿¶¡¢¤½¤·¤ÆÂ¸Â³¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡ÈµÕ¶¥Ê¥¤¥ó¡É¡£Áê¼ê¤ÏÅÔ»ÔÂÐ¹³Í¥¾¡7²ó¤Î¶¯¹ë¡ÖÅì¼Ç¡×¤Ç¤¹¡£
Æü»º¼Ò°÷
¡Ö´èÄ¥¤ìÆü»º¡×
4ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿5²óÎ¢¡£µ¯»à²óÀ¸¤ÎÆ±ÅÀËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£¤·¤«¤·¡¢ºÆ¤ÓÆÍ¤Êü¤µ¤ì¡Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç±þ±ç¤·¤¿¼Ò°÷¤Ï¡Ä
Æü»º¼Ò°÷
¡Ö¡ÊÌîµåÉô¤Ï¡Ë°ì´Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡×
¡Ö¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡×
¡ÖÄü¤á¤Ê¤¤»Ñ¤ò¸«¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Î´õË¾¡×
Æü»º¼«Æ°¼Ö ¹Å¼°ÌîµåÉô¡¡°ËÆ£Í´¼ù ´ÆÆÄ
¡ÖÇ´¤ê¶¯¤¯ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¦¤È¤³¤í¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×
²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÎÆü»º¤ÏÌîµåÉô¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤¤é¤á¤º¤ËÀï¤¨¤ë¤Î¤«¡£Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÇ´¤ê¤È¥Á¡¼¥àÎÏ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¶âÂ°²Ã¹©,
½»Âð,
³¤,
¥Û¥Æ¥ë,
ÇÛÀþ,
°ÖÎîº×,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
ÃÖ¾²¹©»ö