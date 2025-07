多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのダヒョンと俳優のジニョンがW主演を務めるノスタルジック・ラブストーリー映画『You Are The Apple of My Eye(英題)』が、邦題『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』として、8月8日より東京・新宿ピカデリーほか全国で公開される。それに先立って、本編映像と場面写真が9日、公開された。今作が映画初出演・初主演となるダヒョンは、クラスの憧れの的・ソナ、ジニョンは将来の夢もなく、男友達と遊ぶばかりの毎日を過ごしていた高校生・ジヌを演じる。恋愛とは無縁の日々を送っていたジヌは、ある出来事をきっかけに、成績優秀で品格のあるクラスの模範生・ソナ(ダヒョン)への恋心に気づく。やがて、少しずつ距離を縮め、心を通わせていく2人。青春の輝きが日々を彩っていく。

ジヌとソナは、放課後のテスト勉強を終え、帰り道を並んで歩いていた。ソナがバッグを落とした拍子にソナ宛のラブレターを見つけたジヌは「モテるんだな。この中の誰かと付き合えば?」とまるでソナを意識していないように問いかけるが、ソナは「今は勉強しないと。いい大学に行く」と優等生らしく返答する。そんなソナにジヌは「それがお前の夢か?どんな人になりたい?」と人生において本質的な問いを問いかけ、ソナは何かに気付いたように考える。そんな中、急に雨が降り出し、2人は大急ぎでバス停へ。触れそうで触れない互いの腕に、今までにないくらい近い2人の距離感、思わず意識してしまう瞬間だったが、突然の雷に驚いたソナは、持っていたペットボトルの水をジヌの顔にかけてしまう。ジヌも反撃し「かけてみろ。痛くもかゆくもない」とバス停から出て自ら雨に濡れに行くと、普段は優等生のソナも濡れることも気にせずに雨の中で大はしゃぎ。さらに、まぶしいほどにふざけ合う2人の姿がスローモーションで描かれており、思わず見る者も自分の青春時代を思い出させてくれるようにエモーショナルで、なつかしさと同時に切なさも呼び起こす。この先の2人の恋の行方を見守らずにはいられない、人生に一度しかない初恋のときめき、甘酸っぱさがギュッと詰まった本編映像となっている。さらに、新規場面写真も解禁された。「勉強を頑張っていい大学に行く」ことが目標のソナが勉学に励むカットと、将来のこともそこそこに友達と遊んでばかりいるジヌが小テストに苦戦する姿、笑顔でジヌに語りかけるソナ、前後の席に座るソナとジヌの教室での姿を切り取った場面写真となっている。