『リメンバー・ミー』テーマの「ラソス・デ・ラ・ファミリア」開催！東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”まとめ
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」を開催！
さらに、東京ディズニーシーではディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』をテーマにした「ラソス・デ・ラ・ファミリア」を9月17日（水）から11月2日（日）まで初開催します。
東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”まとめ
東京ディズニーランド
東京ディズニーランドでは、ディズニーヴィランズが主役の「ディズニー・ハロウィーン」が開催されます。
東京ディズニーランド「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」
公演場所：パレードルート
公演時間：約45分（1日1回）
出演：ドクター・ファシリエ、マレフィセント、クルエラ、ジャファーほか
＜出演キャラクター＞
ドクター・ファシリエ（『プリンセスと魔法のキス』）
クルエラ・ド・ビル（『101匹わんちゃん』）
フック船長（『ピーター・パン』）
マレフィセント（『眠れる森の美女』）
ジャファー（『アラジン』）
アースラ（『リトル・マーメイド』）
ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、グーフィー ほか
東京ディズニーランドのパレードルートでは、ディズニーヴィランズがお届けする、誰もが最高に盛り上がれる、エネルギーに満ち溢れたパレード「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」を2025年も公演します。
パレードの最初に、ディズニー映画『プリンセスと魔法のキス』に登場するヴィランズ“ドクター・ファシリエ”が、パーティー会場の入り口をイメージしたフロートで皆さまを魅惑的なハロウィーンパーティーへと誘います。
パレードが停止しパーティーが始まると、ヴィランズたちに招かれたミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちとゲストの皆さまは刺激的な音楽に合わせてダンスを踊り、パーティーを楽しみます。
会場のボルテージが次第に高まっていくと、フロートから迫力ある炎やスモークが空へ炸裂し、エネルギッシュに最高潮のフィナーレを迎えます。妖しくもエキサイティングなハロウィーンパーティーをぜひお楽しみください。
※「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」は大和ハウス工業株式会社が提供します。
※パレードは1ウエスタンランド／ファンタジーランド、2プラザ、3トゥモローランド／トゥーンタウンの3カ所で停止します。
※炎やスモークの演出は一部のエリアで実施されます。
※天候等により変更・中止となる場合があります
デコレーション
パーク内にはヴィランズのパーティーをイメージしたデコレーションが登場し、エキサイティングで魅惑的な雰囲気を楽しめます。
ワールドバザールのメインストリートでは妖しげな茨があしらわれたり、
ミッキーマウスをイメージしたカボチャのフォトスポットが設置されます。
シンデレラ城周辺にはヴィランズが描かれたバナーが掲げられ、
ヴィランズをイメージしたゴーストたちがハロウィーンを楽しんでいる様子を表現したデコレーションも登場します。
そのほか、エントランスではミッキー花壇がハロウィーン仕様になり、トゥーンタウンには東京ディズニーランドのハロウィーンならではのカボチャやゴーストのユーモアにあふれるデコレーションが施されます。
アトラクション「ホーンテッドマンション“ホリデーナイトメアー”」
ファンタジーランドの「ホーンテッドマンション」では、2025年9月16日（火）から2026年1月12日（月）までの期間、ショーの内容を変更し、映画『ティム・バートンのナイトメアー・ビフォア・クリスマス』をモチーフにしたスペシャルプログラムが実施されます。
東京ディズニーシー
東京ディズニーシーでは、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちがパンプキンやお菓子をイメージした衣装に身を包み、ゲストと一緒にハロウィーンを楽しむ「ディズニー・ハロウィーン・グリーティング」をメディテレーニアンハーバーで公演します。
東京ディズニーシー「ディズニー・ハロウィーン・グリーティング」
公演場所：メディテレーニアンハーバー
公演時間：約15分（1日2回）
船の数：1隻
東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーでは「ディズニー・ハロウィーン・グリーティング」を公演します。
このエンターテイメントプログラムでは、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが、たくさんのお菓子と大きなパンプキンを載せた船で登場。
ゲストは、トリック・オア・トリートをテーマにしたダンスを一緒に踊って明るく賑やかなハロウィーンが楽しめます。
＜出演キャラクター＞
ミッキーマウス、ミニーマウス、ダッフィー、シェリーメイ ほか
※エンターテイメントプログラムは、公演回数が変更になる場合や、天候等の状況により内容が変更または中止になる場合があります。
デコレーション
パーク内にはエリアの雰囲気に合わせたハロウィーンらしいデコレーションが登場します。
メディテレーニアンハーバーやアメリカンウォーターフロントを中心にハロウィーンらしいデコレーションが施され、ゲストをお迎えします。
ミラコスタ通りやパラッツォカナルではイタリアならではのデコレーションが彩られ、
アメリカンウォーターフロントのニューヨークエリアにはカボチャのデコレーションが登場します。
「トリック・オア・トリート！」でキャンディがもらえる！
メディテレーニアンハーバー周辺にて、特別なバケツを持ったキャストに「トリック・オア・トリート！」と声をかけると
パンプキンコーラ味のオリジナルキャンディーがもらえます。
2025年も日が暮れて夜になると、キャストの持つバケツが妖しく光ります。
東京ディズニーシー「ラソス・デ・ラ・ファミリア」
開催期間：2025年9月17日（水）〜11月2日（日）
東京ディズニーシーのロストリバーデルタでは、ディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』の世界をテーマとした「ラソス・デ・ラ・ファミリア」を初開催します。
映画の物語の核でもあるメキシコの伝統文化「ディア・デ・ロス・ムエルトス」（スペイン語で「死者の日」の意）をモチーフに、色鮮やかで温かみあふれる世界が広がります。
ロストリバーデルタに架かる橋“プエンテ・ブエナ・ヴィスタ”周辺には、カラフルなガイコツや、魂を導く花とされるマリーゴールドの花々が美しく飾られ、『リメンバー・ミー』の世界の雰囲気を楽しむことができます。
“ブエンテ・ブエナ・ヴィスタ”周辺では、愉快なファミリーが陽気なマリアッチと華やかなダンスを披露するアトモスフィア・エンターテイメントが公演され、「ディア・デ・ロス・ムエルトス」をゲストと一緒に祝うことができます。
また、「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」では、『リメンバー・ミー』に出てくるマリーゴールドをイメージしたスペシャルメニューが登場するほか、“プエンテ・ブエナ・ヴィスタ”周辺のキャストに声をかけると「ディア・デ・ロス・ムエルトス」を紹介するリーフレットがもらえます。
リーフレットの裏面はカラベラ風のお面になっており、ゲストもお面を持って楽しむことができます。
エンターテイメントプログラム「ナイトハイ・ハロウィーン」
ハロウィーンの音楽にのせて、両パークの夜空を花火が色鮮やかに彩ります。
スペシャルメニュー
ディズニーヴィランズをイメージしたさまざまなスペシャルメニューが、イベント開始に先立ち2025年9月16日（火）から販売されます。
スペシャルビーフカリー、タンドーリチキン添え（辛口）
価格：1,580円
販売場所：東京ディズニーシー／カスバ・フードコート
ディズニー映画『アラジン』のジャファーをイメージしたスパイシーなスペシャルビーフカリーです。
竹炭で色付けした黒いカリーと、真っ赤なナンが、ジャファーの存在感を彷彿とさせます。
ハロウィーンサンデー（パンプキンソフトクリーム＆チュロス）
価格：850円
販売場所：東京ディズニーランド／アイスクリームコーン、東京ディズニーシー／リバティ・ランディング・ダイナー
濃厚なパンプキンソフトクリームに、メイプルパンプキン味のチュロスとキャラメルポップコーンを添え、パークを代表するメニューを詰め込んだ、食べ応えたっぷりの一品です。
スペシャルグッズ
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの2つのパークでは、イベント開始に先立ち2025年9月16日（火）より、「ディズニー・ハロウィーン」ならではのスペシャルグッズが登場します。
妖しげな世界観のグッズや、ハロウィーンで盛り上がるパークを楽しむゴーストたちのグッズなどがあります。
カチューシャ 価格：2,400円
リボンクリップ 価格：2,000円
パーカー 価格：5,900円
カチューシャ 価格：2,400円
くっつきぬいぐるみ 価格：2,300円
ぬいぐるみチャーム 価格：各1,400円
リング 価格：各1,800円
東京ディズニーランドでは、ハロウィーンパーティーに招待されたゲストが身につけて楽しめるような、ディズニーヴィランズたちをイメージしたリングも販売されます。
仮装
期間：2025年9月16日（火）から9月30日（火）までと、10月16日（木）から10月31日（金）まで。
※10月1日（水）から10月15日（水）までの期間は、全身仮装での来園はできません。
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの2つのパークでは、ディズニーキャラクターの全身仮装で入園できます。
仮装に関する詳細は、特設サイトで確認できます。
ディズニーホテル
販売開始：2025年9月16日（火）より
ディズニーアンバサダーホテル、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ、東京ディズニーランドホテルのレストランでは、ゴーストなどのモチーフをあしらった、楽しくも妖しい「ディズニー・ハロウィーン」の雰囲気を感じられるスペシャルメニューが登場します。
秋ならではの食材を取り入れ、ハロウィーンらしい遊び心が感じられるメニューを楽しむことができます。
ディズニーアンバサダーホテルの一部のメニューには、オリジナルチャームやオリジナルコースターが付いています。
ホテルごとに趣向を凝らしたスペシャルメニューをぜひ楽しんでください。
ディズニーリゾートライン
販売開始：2025年9月16日（火）より
ディズニーリゾートラインでは、「ディズニー・ハロウィーン」デザインのフリーきっぷを各駅の自動券売機で販売。
2種類のデザインが登場します。
また、ディズニーリゾートラインオリジナルデザインのスーベニアメダルも登場します。
「ドナルドダック」や「デイジーダック」、
「グーフィー」や、
「チップ&デール」のデザインが登場します。
イクスピアリ
デコレーション実施期間：2025年9月16日（火）から10月31日（金）
舞浜駅前の商業施設イクスピアリでは、秋もハロウィーン気分を楽しめるデコレーションが登場します。
ハロウィーンならではの雰囲気に包まれながら、続々オープンするショップやレストラン、シネマコンプレックスなどを楽しむことができます。
東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージ
「東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージ」のショー鑑賞券がついた一部のプランでは、「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン “Into the Frenzy”」が選択できるようになります。
アトラクション利用券では「ホーンテッドマンション“ホリデーナイトメアー”」を少ない待ち時間でスムーズに楽しむことができます。
さらに、パークレストラン利用券がついた一部のプランでは「イーストサイド・カフェ」や「センターストリート・コーヒーハウス」を予約することで、ハロウィーン期間限定メニューを楽しむことができます。
