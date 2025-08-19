東京ディズニーシーではディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』をテーマにした「ラソス・デ・ラ・ファミリア」を9月17日（水）から11月2日（日）まで初開催！

ロストリバーデルタでは、メキシコの「死者の日」をテーマにした華やかな祭典「ラソス・デ・ラ・ファミリア」を初開催。

装飾やマリアッチ演奏のアトモスフィア・エンターテイメントのほか、リーフレットやスペシャルメニューも登場します。

東京ディズニーシー「ラソス・デ・ラ・ファミリア」

東京ディズニーシーのロストリバーデルタでは、9月17日（水）から11月2日（日）まで、ディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』の世界をテーマとした「ラソス・デ・ラ・ファミリア」を初開催！

期間中、映画の物語の核でもあるメキシコの伝統文化「ディア・デ・ロス・ムエルトス」（スペイン語で「死者の日」の意）をモチーフに色鮮やかで温かみあふれる世界が広がります。

ロストリバーデルタに架かる橋“プエンテ・ブエナ・ヴィスタ”周辺には、カラフルなガイコツや、魂を導く花とされるマリーゴールドの花々が美しく飾られ、『リメンバー・ミー』の世界の雰囲気を楽しめます。

“プエンテ・ブエナ・ヴィスタ”周辺では、愉快なファミリーが陽気なマリアッチと華やかなダンスを披露するアトモスフィア・エンターテイメントが公演され、「ディア・デ・ロス・ムエルトス」をゲストと一緒にお祝いします。

また、「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」では、『リメンバー・ミー』に出てくるマリーゴールドをイメージしたスペシャルメニューが登場。

他にも、“プエンテ・ブエナ・ヴィスタ”周辺のキャストに声をかけると「ディア・デ・ロス・ムエルトス」を紹介するリーフレットがもらえます。

リーフレットの裏面はカラベラ風のお面のようになっており、ゲストの皆さんもお面を持って楽しむことができます。

ロストリバーデルタでとびきり陽気なひとときを楽しんでください☆

ディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』がテーマ！

東京ディズニーシー「ラソス・デ・ラ・ファミリア」の紹介でした。

※エンターテイメントプログラムは、天候等の状況により内容が変更または中止になる場合があります。

