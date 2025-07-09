NEWS¡¢15th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÊÑ¿È¡Ù¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡õ³Ú¶Ê¾ÜºÙ¸ø³«¡¡ºîÃæ¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï»³»û¹¨°ì¤¬Ã´Åö
¡¡NEWS¤¬¡¢8·î6Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë15th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÊÑ¿È¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ª¤è¤Ó³Ú¶Ê¾ÜºÙ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§NEWS¡¢ÎòÂå3°Ì¥¿¥¤¤ØÊÂ¤ÖµÏ¿¹¹¿·¡¡¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤à¤¤¤Æ¤Û¤¤¡×¤«¤é¤Ë¤¸¤àÊñÍÆÎÏ¡Ë
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¡È¤³¤ì¤ÏNEWS¤ÎÊÑ¿ÈÊª¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ê¥¹¥Êー¤ÎÊÑ¿ÈÂÎ¸³¤Ç¤â¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò³Ë¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¡ÈÊÑ¿È¡É¤òÉ½¸½¤·¤¿¡¢Êª¸ì¤òÄ¶¤¨¤¿ÆÃÂç¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¡£²áµî7ºîÉÊ¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢º£¸å¤ÎNEWS¤Î¿·¤¿¤Ê¡ÈÊª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë²»³ÚºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³Ú¶Ê¤ÎÀ©ºî¿Ø¤Ë¤Ï¡¢¡ùTaku Takahashi¡Êm-flo¡Ë¡¢¥Ò¥í¥¤¥º¥à¡¢¼Ä¸¶¤È¤Þ¤È¡¢ÄÔÂ¼Íµ¡¢¤¼¤Ã¤¿¤¯¤ó¤ä¡¢º£ºî½éÄó¶¡¤È¤Ê¤ëKanata Okajima¡¢Hayato Yamamoto¡¢¤¯¤¸¤é¤Ê¤É¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ùTaku Takahashi¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¡ØÂè°ì¹Ö:¡ÖÊÑ¿È¤ÎÁ°Ãû¡× -Interlude-¡Ù¡ØÂèÆó¹Ö:¡ÖÁªÂò¤Î´ôÏ©¡× -Interlude-¡Ù¡ØÂè»°¹Ö:¡ÖÊÑ¿È¤Î¹ÔÊý¡× -Interlude-¡Ù¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿3¤Ä¤Î¡È¹ÖµÁ¡É¤Î¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¡¢»³»û¹¨°ì¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£
¡¡½é²óÈ×A¡¿½é²óÈ×B¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥í¥´¤ä¥¯ー¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ÇÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿NEWS¤Ë¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¥Ú¥¤¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£ÄÌ¾ïÈ×¤Ç¤ÏÁõ¤¤¤òÊÑ¤¨¤¿ NEWS¤Î2¤Ä¤Î»Ñ¤¬ÂÐ¾ÈÅª¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¡¢¡ÈÊÑ¿È¡É¤ÎÃû¤·¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢½é²óÈ×A¡ØÊÑ¿È¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëBOX¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤ÊNEWS¤Î»Ñ¤âÇÁ¤¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢NEWS¸ø¼°YouTube¤ª¤è¤ÓTikTok¤Ç¤Ï¡¢ÌÀÆü7·î10Æü¤è¤ê7¼ïÎà¤Î¡ØÊÑ¿È¡Ù¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤ò½ç¼¡¸ø³«¡£7·î17Æü21»þ15Ê¬¤Ë¤Ï¡¢½é²óÈ×A¤ÎÆÃÅµ±ÇÁü¤«¤é¡Ø¡ÖÊÑ¿È-Prologue-¡×Concept Movie¡×¡Ù¤¬Àè¹Ô¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë