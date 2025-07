ハーマンインターナショナルは、JBLおよびAKG公式Amazon店にて、先行セール期間を含む7月14日までのプライムデー期間、完全ワイヤレスイヤフォンやポータブルスピーカーなどを最大39% OFFで販売する。

ラインナップと割引率は以下の通り。

【対象モデル】 完全ワイヤレスイヤフォン AKG「N5 Hybrid」2色31,900円 17% OFF 完全ワイヤレスヘッドフォン AKG「N9 Hybrid」2色44,000円 20% OFF 完全ワイヤレスイヤフォン JBL「Live Buds 3」4色(公式ストア限定モデル)13,500円 39% OFF 完全ワイヤレスイヤフォン JBL「Tune Beam 2」3色 (公式ストア限定モデル)10,736円 20% OFF 完全ワイヤレスイヤフォン JBL「Tune Beam Ghost」(ホワイト) (公式ストア限定モデル)9,400円 30% OFF 完全ワイヤレスイヤフォン JBL「Endurance Race 2」4色 (公式ストア限定モデル)8,800円 20% OFF 完全ワイヤレスイヤフォン JBL「Wave Beam 2」4色 (公式ストア限定モデル)6,424円 20% OFF ワイヤレスヘッドフォン JBL「Tune770NC」4色 (公式限定モデル)12,672円 20% OFF ゲーミングヘッドセット JBL「Quantum 200」(公式ストア限定モデル)4,400円 20% OFF ヘッドセット JBL「Free WFH」(公式ストア限定モデル)3,184円 20% OFF 有線イヤフォン JBL「Tune 305C」4色 (公式ストア限定モデル)2,816円 20% OFF サウンドバー JBL「BAR 800」(公式ストア限定モデル)69,990円 30% OFF サウンドバー JBL「Cinema SB580」(公式ストア限定モデル)31,680円 20% OFF ワイヤレススピーカー JBL「Authentics 500」(公式ストア限定モデル)74,250円 25% OFF パーティースピーカー JBL「PartyBox Encore」(公式ストア限定モデル)39,000円 21% OFF ポータブルスピーカー JBL「Charge Essential 2」(公式ストア限定モデル)14,080円 20% OFF ポータブルスピーカー JBL「GO Essential」(公式ストア限定モデル)2,980円 23% OFF スピーカーケーブル JBL「JSC450-3M2」2本 (公式限定モデル)6,336円 20% OFF

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください