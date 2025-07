ユニバーサル・スタジオ・ジャパン内にある、開業当初からあらゆる世代に愛され続けている「スヌーピー」と『PEANUTS』の仲間たちの世界にどっぷりと浸れるエリア『スヌーピー・スタジオ』が、その魅力をパワーアップしてリニューアルオープン!

『PEANUTS』の誕生75周年となる記念すべき2025年、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンだけでしか体験できない、愛らしくてイマジネーションにあふれたエリアが再びオープンします!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スヌーピー・スタジオ』リニューアルオープン

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

リニューアルオープン日:2025年7月18日(金)

75年前にアメリカの新聞7紙で連載されて以来、2,600紙で掲載、多言語に翻訳され、今もなお、国や世代を超えて愛され続けているコミック『PEANUTS』

コミック誕生75周年となる記念すべき年に、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは『スヌーピー・スタジオ』の魅力をパワーアップします!

さらに「スヌーピー」とその仲間たちの魅力が詰まったキャンペーン『超スヌーピー・フェスタ』も開催☆

ライド・アトラクション『スヌーピーのフライング・エース・アドベンチャー』

変装名人でもある「スヌーピー」が扮する大人気キャラクター「フライング・エース」のストーリーを堪能できる『スヌーピーのフライング・エース・アドベンチャー』

天候を気にすることなく快適に楽しめる室内型のライド・アトラクションです。

そのデザインやストーリー性を一新し、新しい体験が届けられます。

『PEANUTS』の世界を存分に楽しめるライド・コースターとなり、あのコミックの中へ全身で飛び込み、トレードマークの赤い屋根の犬小屋に乗って、「フライング・エース」と空想の世界で一緒に、宿敵レッド・バロンを探すためにフルスピードで駆け巡る小さくても大迫力の“超興奮”の冒険を体験することがでる『スヌーピーのフライング・エース・アドベンチャー』

また、アトラクションの体験の一場面を切り抜いた写真をかわいいフォト台紙に入れ、記念に持ち帰ることができるライド・フォトも誕生します。

スヌーピー・バックロット・カフェ「イチゴ・フラッぺ スヌーピーマグカップ付」

販売店舗:スヌーピー・バックロット・カフェ

スヌーピー・バックロット・カフェに、アニバーサリーを祝う特別なスーベニア・マグカップが登場。

カッコイイ「フライング・エース」のデザインが施されたマグカップは持ち帰ることができます。

特別なフード体験と『スヌーピーのフライング・エース・アドベンチャー』の思い出をお家でも楽しめるグッズです。

新フォト・スポット『スヌーピー・フォト・オポチュニティ』〜ビーグル・スカウト・キャンプグラウンド〜

販売場所:スヌーピー・フォト・オポチュニティ横カウンター

「スヌーピー」がリーダーを務める探検隊「ビーグル・スカウト」の世界を表現したキャンプ場が『スヌーピー・スタジオ』内に映画のセットとして新登場。

新フォト・グリーティング『スヌーピー・フォト・オポチュニティ』〜ビーグル・スカウト・キャンプグラウンド〜 は「ビーグル・スカウト」の衣装を着た愛らしい「スヌーピー」と一緒にフォト撮影とグリーティングが楽しめる空間です。

ここに来ればいつでも愛くるしいスヌーピーに会うことができます。

『スヌーピー・フォト・オポチュニティ』のステッカー付きです。

「ビーグル・スカウト」テーマグッズ

販売店舗:スヌーピー・スタジオ・ストア

「ビーグル・スカウト」をテーマにした、「スヌーピー」の魅力があふれる最新グッズも続々登場。

「スヌーピー隊長」と一緒にパークを思いっきり探検することができます。

シャツ

「ビーグル・スカウト」らしいワッペンがあしらわれTたシャツ。

「スヌーピー」たちの仲間入りができるファッションアイテムです。

バンダナ付きトートバック

パークでも大活用する大容量のトートバック。

ワンポイントにもなる、かわいいバンダナは取り外しが可能です。

『超スヌーピー・フェスタ』期間限定で特別なステッカーやスタンプラリー開催

配布期間:

1)2025年7月18日(金)〜8月31日(日)

2)2025年9月1日(月)〜10月31日(金)

3)2025年11月1日(土)〜12月31日(水)

※ステッカーは全3種類登場します

※枚数限定の為なくなり次第配布終了となります

※予告なく配布期限が変更になる場合があります

配布場所:スヌーピー・スタジオ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、『PEANUTS』 75周年を記念し『超スヌーピー・フェスタ』を開催。

『スヌーピー・エリア』では、この期間限定の特別な“超スヌーピー”なステッカーが配布されます。

デザインは、全3種類登場。

『スヌーピー・スタジオ』のパワーアップを記念してエリアへの招待チケットをイメージしたオリジナルデザインのステッカーです。

※天候や当日の状況などにより、配布エリアを限定、または中止する場合があります。詳しくはクルーに確認ください

75周年期間限定「Snoopy Stamp Collection Tour(スヌーピー スタンプ コレクション ツアー)」開催

開催期間:2025年8月10日(日)〜12月31日(水)

配布場所:スヌーピー・スタジオ・ストア

参加施設:スヌ―ピーミュージアム、ピーナッツ カフェ、スヌーピー茶屋、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンなど

※スタンプ台紙には数に限りがあります

※デザインや参加施設は変更になる可能性もあります

『PEANUTS』コミック誕生75周年を迎える2025年は、8月10日(日)の「スヌーピー」お誕生日から、『PEANUTS』に関わる施設とユニバーサル・スタジオ・ジャパンをつなぐ「Snoopy Stamp Collection Tour(スヌーピー スタンプ コレクション ツアー)」イベントを開催。

各施設で2025年限りの特別なスタンプ・コレクション台紙が配布され、各『PEANUTS』の施設によって異なったスタンプが設置されます。

「スタンプ・コレクション台紙」を持って日本中の『PEANUTS』ファンが集う、あらゆる施設を体験しながら巡ることができる企画です。

開業当初からあらゆる世代に愛され続けている「スヌーピー」と『PEANUTS』の仲間たちの世界にどっぷりと浸れるエリアがリニューアル。

2025年7月18日にリニューアルオープンする、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スヌーピー・スタジオ』の紹介でした☆

