NIGHTMAREが、5曲入り配信EP「√25」(読み:ルートトゥーファイブ)を7月14日(月)にリリースする。発表にあわせ新ビジュアルも公開となった。 今年結成25周年を迎えたNIGHTMARE。今作はメンバーが1曲ずつ作詞・作曲を手掛けた、アニバーサリーイヤーに相応しいEPとなっている。YOMI(Vo)が初の作曲に挑戦しているのも聴きどころだ。メンバーそれぞれの個性輝く楽曲をチェックしてほしい。 また、リリース形態は配信のほか、ライブ会場限定CDが7月14日開催のライブ(KT Zepp Yokohama)より販売開始。さらにMカード付CDも9月24日にリリースされる。Mカード付CDは限定盤、通常盤の2形態での発売となり、Mカードの絵柄や収録映像内容も異なる。 NIGHTMAREは本作を引っ提げ、現在開催中の47都道府県ツアー後半戦へと突入する。 EP「√25」(読み:ルートトゥーファイブ) 2025年7月14日配信リリースPre-Add/Pre-Save(配信予約)リンク:https://lnk.to/pre_roottwo-five 【収録曲】1.Baku (Words & Music:YOMI)2.SMILE (Words & Music:柩)3.Jubilee (Words & Music:咲人)4.BIRTH (Words & Music:Ni〜ya)5.Mist (Words & Music:RUKA) ■「√25」会場限定盤CD2025年7月14日リリースCRC-1925 ¥2,500(税抜価格¥2,273)※収録曲同上※KT Zepp Yokohamaから販売開始※各ライブ会場での限定販売 ■EP「√25」2025年9月24日リリース限定盤(CD+M-CARD):CRCP-40708 ¥6,500(税抜価格¥5,909)通常盤(CD+M-CARD):CRCP-40709 ¥4,000(税抜価格¥3,636)※M-CARDの絵柄は限定盤:全5種のうち、ランダムで1枚封入※M-CARDの絵柄は通常盤:全5種のうち、ランダムで1枚封入 -CD- (限定盤、通常盤 同内容)1.Baku2.SMILE3.Jubilee4.BIRTH5.Mist -M-CARD- (限定盤)NIGHTMARE TOUR 25-1 Ultimate Circus at LINE CUBE SHIBUYA (2024.12.23)ライブ映像を収録(予定) -M-CARD- (通常盤)「√25」Live Music Video集(予定)詳細:https://www.crownrecord.co.jp/s/c01/artist/nightmare/news 配信・MV情報■日本クラウン時代の旧譜音源配信中各配信サイトはこちら https://bio.to/nightmare ■日本クラウン シングル曲Music Video公開中https://youtube.com/playlist?list=PLYT3J-OdGN6eX7GiSCsXu9VWE5zMRkg_D&si=vygR4JORh8mZ0SP- <NIGHTMARE TOUR […]

