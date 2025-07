NEWSが8⽉6⽇(⽔)に発売する15thアルバム『変⾝』のジャケット、及び楽曲詳細が公開された。 『NEVERLAND』に始まる[N・E・W・S]4部作と称されるアルバムから共通して、NEWSのコンセプチュアルなアルバムの世界を特徴づけている作中のナレーション。今作で『第⼀講:「変⾝の前兆」 -Interlude-』『第⼆講:「選択の岐路」 -Interlude-』『第三講:「変⾝の⾏⽅」 -Interlude-』と題された3つの“講義”のナレーションを担当するのは、「七⾊の声を持つ男」の異名を持つ声優の⼭寺宏⼀。NEWS作品に初参加となる⼭寺の声と、☆Taku Takahashi(m-flo)がプロデュースする“講義”が未知の“変⾝”体験を生み出す。本作は、過去7作品に渡って描かれたコンセプトアルバムとは違ったスタイルとなっているという。 楽曲の制作陣には、これまで多くの楽曲でNEWSの⾳楽の世界を⽀える☆Taku Takahashi(m-flo)、ヒロイズム、篠原とまと、辻村有記、最新シングル「あっちむいてほい」より楽曲提供に加わったぜったくん、今作初提供となるKanata Okajima、HayatoYamamoto、くじらなど多彩なアーティスト・クリエイターが集結した。 アルバムのジャケットアートワークのうち、初回盤A・初回盤Bはタイトルロゴやクールな表情で切り取られたNEWSにビビッドなペインティングが⽬を引くデザインに。通常盤では装いを変えたNEWSの2つの姿が対照的に並べられ、“変⾝”の兆しを感じさせる印象的なアートワークに仕上げられている。 また、本⽇公開された特設サイトでは、初回盤A「変⾝」スペシャルBOXの中に秘められた特別なNEWSの姿も覗き⾒ることができる。 さらに、NEWS公式YouTube・TikTokでは、明⽇7/10(⽊)より7種類の「変⾝」ティザー映像を順次公開。7/17(⽊)21:15には、初回盤A特典映像から『「変⾝-Prologue-」Concept Movie」』も先⾏公開されることが決定した。 15thアルバム『変⾝』 2025年8⽉6⽇(⽔)発売特設サイト:https://news-henshin2025.jp ■収録楽曲クレジット 【全形態共通収録】01.変身-Prologue-Produced by ☆Taku Takahashi(m-flo)作曲・編曲:☆Taku Takahashi(m-flo)、JUVENILE 02.変身作詞:ヒロイズム、篠原とまと 作曲:ヒロイズム 編曲:ヒロイズム、芳賀政哉Orchestration by Takanobu YabuuchiChorus Arrangement:佐々木久美 03.JOYER作詞:ヒロイズム 作曲・編曲:ヒロイズム、☆Taku Takahashi(m-flo) 04.第一講:「変身の前兆」 -Interlude-Produced by ☆Taku Takahashi(m-flo)ナレーション:山寺宏一 05.あっちむいてほい作詞・作曲・編曲:ぜったくん 06.ドライアイス.zip作詞・作曲・編曲:ぜったくん 07.WHAT’S NEW作詞・作曲:Kanata Okajima, Hayato Yamamoto編曲:Hayato Yamamoto 08.第二講:「選択の岐路」 -Interlude-Produced by ☆Taku Takahashi(m-flo)ナレーション:山寺宏一 09.Chankapana (English Version)Lyrics : Hacchin’ Maya Music : her0ism Arrangement : […]

