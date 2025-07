『モブランド』ガイ・リッチーの最高傑作⁉︎イギリスの名優たちが太鼓判

「ヴェノム」シリーズで知られるトム・ハーディが主演を務め、『シャーロック・ホームズ』や実写版『アラジン』を手掛けたガイ・リッチーを監督に迎えたクライムサスペンスドラマ『モブランド』が、Paramount+にて独占配信中。

世界的映画監督のガイ・リッチー作品と言えば、とくに“イギリスの裏社会”、“複数の物語が交差する群像劇”、“個性的なキャラクター”などが特徴的。

本作もロンドンの裏社会を舞台にハリガン家の人々の人間模様が描かれガイ・リッチーらしさ全開の作品になっており、ハリガン家を牛耳る妻メイヴ役を演じた大女優ヘレン・ミレンは「観てくれる人たちが、この作品のトーンを感じ取ってくれるといいなと思います。面白いと同時にシリアスで、ちょっと皮肉っぽくゴシック的で、極端な表現もあって。そういう意味でガイ・リッチー監督らしい王道の“楽しいジェットコースター的作品”になっていると思います」と、本作に自信を見せ太鼓判を押している。

ロンドンの下町で暮らす悪友4人が一攫千金を狙いバイオレントな大騒動を巻き起こすクライムアクション映画『ロック、ストック&トゥー・スモーキング・バレルズ』で長編映画の監督デビューを果たしたガイ・リッチー。その後、ブラッド・ピットがガイ・リッチー監督の才能に惚れ込んで出演を志願した映画『スナッチ』ではロンドンを舞台に、裏ボクシングとダイヤモンドの窃盗を巡る2つの物語が、最後に伏線を回収し一つにつながる群像劇を描いた。

ロバート・ダウニー・Jrが主演の映画『シャーロック・ホームズ』でもロンドンの私立探偵シャーロック・ホームズが複雑に絡み合う難解な事件に挑む物語を描き、映画『ジェントルメン』ではロンドンの暗黒街で起きた一流のワルたちによる500億円を巡る騙し合いの群像劇を描くなど、裏社会を舞台にした群像劇は彼の作品の特徴の一つとなっている。

そんなガイ・リッチーが新たに手掛けるのは、イギリスのロンドンを舞台に莫大な富と権力が渦巻く“裏社会”を牛耳る犯罪一家ハリガン家に忠誠を誓う“最強のフィクサー(もみ消し屋)”ハリーの物語。ある殺人事件をきっかけに、ハリーを取り巻くハリガン家の人々たちそれぞれの思惑が複雑に絡み合う物語が描かれ、ガイ・リッチーらしさ溢れるドラマとなっている。

主演を務めたハリー役のトム・ハーディは本作について「彼は『ロック、ストック&トゥー・スモーキング・バレルズ』や『スナッチ』をはじめとしたイギリスの典型的な要素や古き良きイギリスやストリート文化を象徴する存在となっています。同じくイギリス出身の映画監督シェイン・メドウズやアラン・クラークのようなトーンとはまた違って、本作では彼にしか表現できない独自の作風を作り上げています。ガイ・リッチーの視点を通したロンドンの魅力が溢れる作品になっています」とガイ・リッチーらしさ全開の物語になっていると語る。

Tom Hardy as Harry Da Souza in Mobland, episode 1, season 1, Streaming on Paramount+ 2025. Photo Credit: Luke Varley/Paramount+

さらにハリガン家の孫でドラッグ中毒者のエディ・ハリガンを演じたイギリス出身の俳優アンソン・ブーンは「このドラマには、ガイ・リッチーらしい小気味いい会話のやりとりがたくさん詰まっていて、僕はそれが本当に大好きなんです。それがこの脚本で一番好きな所でもあります。ガイ・リッチーはイギリス的なユーモアを理解していて、それを最高の形で映像に落とし込む術を知っていると思います。皆さんに早く本作を見てもらうのが待ちきれません」と、本作の魅力について熱い思いを明かしている。ガイ・リッチー節がさく裂する“世紀のもみ消し劇”を見逃すな。



L-R Paddy Considine as Kevin Harrigan and Pierce Brosnan as Conrad Harrigan in MOBLAND, episode 6, season 1, Streaming on Paramount+ 2025. Photo Credit: Luke Varley/Paramount+