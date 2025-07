アドット・コミュニケーション代表取締役の戸田久実は、新刊『まんがでわかる 子どものイライラが消える本 13歳までに身につけるアンガーマネジメント』(かんき出版)を2025年7月9日に全国の書店で販売中です。

『まんがでわかる 子どものイライラが消える本 13歳までに身につけるアンガーマネジメント』戸田久実著

著者 : 戸田久実(とだ・くみ)

定価 : 1,650円(税込)

発売日 : 2025年7月9日

出版社 : かんき出版

ページ数 : 176ページ

アドット・コミュニケーション代表取締役の戸田久実は、新刊『まんがでわかる 子どものイライラが消える本 13歳までに身につけるアンガーマネジメント』(かんき出版)を2025年7月9日に全国の書店で販売中。

この書は、子どもの“怒り”との向き合い方を楽しく学べる「感情のガイドブック」です。

心理学ベースのアンガーマネジメントを、子どもも親しみやすいまんがと対話形式でやさしく解説しています。

子どもが自分の気持ちを伝えられるようになるために、親も一緒に学べる、いま注目の実践書です。

<不登校児が急増、2023年過去最多を記録>

文部科学省の調査によると、2023年度の不登校の小中学生は過去最多の34万6,482人。

小学生約13万人、中学生約21万人と、いずれも11年連続で増加しています。

また、学校現場では「静かな荒れ」と呼ばれる心の葛藤を抱える子どもが増え、学級崩壊を招くケースも増えています。

<具体的な解決策と実践的アプローチ>

この書は、心理学に基づいたアンガーマネジメントを使って、子どもが「自分の怒り」を理解し、言葉で伝える力を育むための本です。

「怒りとは何か」「怒りの扱い方」などを、まんがやイラストで丁寧に解説。

さらに、「こんなときどうしたらいい?」という子どものお悩みに応える、具体的な対処法も満載。

親子で一緒に、感情に向き合える実践的な一冊です。

イラストも豊富

まんがでわかりやすく解説

全ページふりがな付で子どもも読みやすい

著者:戸田久実(とだ・くみ)

【著者紹介】

戸田久実(とだ・くみ)

アドット・コミュニケーション株式会社代表取締役

一般社団法人日本アンガーマネジメント協会代表理事

◎立教大学文学部卒業後、株式会社服部セイコー(現 セイコーグループ株式会社)にて営業職、音楽業界の企業にて社長秘書を経験しながらコミュニケーション研修に携わる。

2008年、アドット・コミュニケーション株式会社を設立。

2015年、一般社団法人日本アンガーマネジメント協会の理事に就任した後、2024年より代表理事を務め、協会運営とアンガーマネジメントの普及に尽力している。

◎大手民間企業や官公庁を中心に、研修講師として活躍するほか、書籍も含め、親や子ども向けのアンガーマネジメントコンテンツも提供している。

講師歴30年以上、登壇数は4,500回を超え、指導人数は25万人に及ぶ。

◎おもな著書に、『アンガーマネジメント』『アサーティブ・コミュニケーション』『アクティブ・リスニング ビジネスに役立つ傾聴術』(日経文庫)、『小学校教師のための言いかえ図鑑: アンガーマネジメントの手法をいかし、上手に叱る・伝えるテクニック』(誠文堂新光社)、『イラスト&図解 コミュニケーション大百科』 『アンガーマネジメント 怒らない伝え方』『アドラー流 たった1分で伝わる言い方』『すごいフィードバック〜心が動き、行動が変わる!』(かんき出版)など多数。

中国、韓国、タイ、台湾でも翻訳出版され、累計25万部を超える。

【目次】

プロローグ いつも怒っているあなたとうまく怒れないあなたへ

はじめに/保護者の方々へ

第1章 アンガーマネジメントって、なあに?

第2章 「怒り」を理解しよう

第3章 怒りのもとは「◯◯するべき」

第4章 怒りはこう扱おう

第5章 怒りがわいたときにはこうしよう

第6章 こんなとき、どうしたらいい?

エピローグ アンガーマネジメントなら自分の気持ちを上手に伝えられる!

おわりに

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 現代の社会課題を助けるヒントが満載!『まんがでわかる 子どものイライラが消える本 13歳までに身につけるアンガーマネジメント』戸田久実著 appeared first on Dtimes.