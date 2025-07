ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」が、期間限定の「トマト弾けるハンバーグ」フェアメニュー4種を販売。

2025年の初登場メニューとして「角切りトマトとシュリンプのオムバーグディッシュ」と「厚切りベーコンと茄子のアラビアータバーグディッシュ」がラインナップされます☆

びっくりドンキー「トマト弾けるハンバーグ」フェア

発売日:2025年7月16日(水)

販売店舗:全国のびっくりドンキー店舗

びっくりドンキーが「トマト弾けるハンバーグ」フェアを期間限定で開催!

2025年は、シュリンプフリットが乗った「角切りトマトとシュリンプのオムバーグディッシュ」、ベーコン、茄子、パルミジャーノの旨味の相乗効果が愉しめる「厚切りベーコンと茄子のアラビアータバーグディッシュ」が初登場します。

また、2024年に引き続き「角切りトマトのオムバーグディッシュ」、サイドメニューの「オーロラシュリンプ&ポテト」もラインナップ。

さっぱりとした酸味と鮮やかな彩りあふれるトマト料理で、暑い夏を乗り切れるようにと想いを込めた「トマトフェア」メニューを紹介していきます☆

角切りトマトのオムバーグディッシュ

サイズ・価格:

店内飲食:S 1,500円(税込)/M 1,680円(税込)/L 1,980円(税込)

テイクアウト:S 1,600円(税込)/M 1,780円(税込)/L 2,080円(税込)

宅配:S 2,240円(税込)/M 2,500円(税込)/L 2,920円(税込)

チーズトッピング:4本まで

角切りトマトがゴロゴロ入った「角切りトマトのオムバーグディッシュ」

トマトソースにとろ〜り卵が絡まり、マイルドなトマトの甘味と酸味を愉しめる一品です。

初登場:角切りトマトとシュリンプのオムバーグディッシュ

サイズ・価格:

店内飲食:S 1,700円(税込)/M 1,880円(税込)/L 2,180円(税込)

テイクアウト:S 1,800円(税込)/M 1,980円(税込)/L 2,280円(税込)

宅配:S 2,520円(税込)/M 2,780円(税込)/L 3,200円(税込)

チーズトッピング:4本まで

「角切りトマトのオムバーグディッシュ」にプリプリ食感のシュリンプフリットを乗せた「角切りトマトとシュリンプのオムバーグディッシュ」が初登場。

相性抜群なハンバーグソースとトマトソースにたっぷり絡めて味わうのがおすすめです。

初登場:厚切りベーコンと茄子のアラビアータバーグディッシュ

サイズ・価格:

店内飲食:S 1,500円(税込)/M 1,680円(税込)/L 1,980円(税込)

テイクアウト:S 1,600円(税込)/M 1,780円(税込)/L 2,080円(税込)

宅配:S 2,240円(税込)/M 2,500円(税込)/L 2,920円(税込)

チーズトッピング:2本まで

暑い夏にぴったりな旨辛さっぱり味に仕上げられた「厚切りベーコンと茄子のアラビアータバーグディッシュ」

ジュワっと相性抜群なベーコンと揚げナスや、ニンニク、唐辛子、玉ねぎ、トマトソース、ハーブのオレガノのみのシンプルなソースがかかった、旨味と酸味の相乗効果で、ごはんが進むこと間違いなしの一品です。

オーロラシュリンプ&ポテト

価格:店内飲食 850円(税込)/テイクアウト 900円(税込)/宅配 1,260円(税込)

お好みで定番のトマトソースとオリジナルマヨネーズタイプのソースで味わえる「オーロラシュリンプ&ポテト」

マヨネーズとトマトソースを合わせたオリジナルのオーロラソースで和えるシュリンプとフライドポテトはやみつきになる味わいです。

暑い夏を乗り切れるようにと想いを込めた、さっぱりとした酸味と鮮やかな彩りあふれるトマト料理。

びっくりドンキーの「トマト弾けるハンバーグ」フェアは、2025年7月16日より開催です☆

※S、M、Lはハンバーグのサイズです。「150g→S、200g→M、300g→L」になりました

※ライスをカリフラワーライスに変更できます。大盛・小盛はできません。(変更:110円(税込))

※ライスの量を変更できます。(大盛:120円(税込)/小盛:40円(税込)引き)

※ディッシュのサラダを大盛りにできます。(大盛ディッシュサラダ:195円(税込))

※ハンバーグにお好みでトッピングできます。(エッグ、おろしそ:150円(税込)/チーズ(2本)、パイン:200円(税込))

※アレルギーをお持ちの方はスタッフの方にお声がけください

※一部商品の盛り付けが異なる場合があります

※予告なく販売中止・終了ならびに商品内容の変更をする場合があります

※夜10時以降注文の場合、10%の深夜料金が発生します

※季節・時間帯・店舗によりメニュー内容・一部商品の食器・容器が異なる場合があります

※気象・政治状況の変化等により、仕入れ先・価格が変更になる場合があります

※テイクアウト・デリバリー品は専用の容器で提供されます

※テイクアウト・宅配の容器は店舗によって異なります

※テイクアウト品の店内飲食は遠慮ください

※レジ袋は有料です。(レジ袋(大・小)各\1+税)

※デリバリーの注文受付時間、配達該当エリア、最低注文金額は地域・店舗によって異なります。詳しくは各デリバリーサービスのWEBサイトまたはアプリで確認ください

※デリバリーについては、別途サービスの定める配送手数料がかかります。詳しくは各デリバリーサービスのWEBサイトまたはアプリで確認ください

※店頭で使える割引・クーポンはデリバリーサービスでは利用いできません

