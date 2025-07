◆原因は⾃分にある。・aoen・CUTIE STREET「ガルアワ」アーティスト出演

【モデルプレス=2025/07/09】10⽉18⽇に幕張メッセ9-11ホールにて開催される『Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER』より、第1弾出演者が発表された。アーティストには、「GirlsAward」初登場となる3組が決定。ジャパンカルチャーを牽引する新解釈アイドルグループとしてデビューし、今⽉には代々⽊第⼀体育館でグループ史上最⼤規模となるワンマンライブを開催する原因は⾃分にある。、⽇本テレビで放送されたオーディション番組『応援-HIGH 〜夢のスタートライン〜』を経て結成された新世代J-POPボーイズグループaoen、1stシングル『かわいいだけじゃだめですか?』がバイラルヒットし、国内最⼤の⾳楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』で4部⾨にノミネートされるなど勢いが⽌まらないCUTIE STREETの3組がパフォーマンスを披露し、ステージを盛り上げる。

◆「GirlsAward 2025AW」テーマは「Dress Up My Style -Play the game of You-」

◆「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」開催概要

モデルには、⽇向坂46卒業後もドラマやバラエティなど活躍の幅を広げている加藤史帆、佐々⽊久美、SNSを中⼼に⼈気を博し、近年は⼥優としても注⽬を集めるなえなの、丸⼭礼、モデルとして⽀持を得る鈴⽊ゆうか、なごみ、藤井サチ、村上愛花らが集結。ゲストには、7⽉期TBS系ドラマ『DOPE ⿇薬取締部特捜課』に出演する豊⽥裕⼤、沢村⼀樹の次男で、2025年5⽉に映画『6⼈ぼっち』で⾃⾝初の映画主演を務めた野村康太、NHK⼤河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』に出演中の⽔沢林太郎らイケメン俳優がランウェイに登場する。2010年の初開催から数え、今年で15周年を迎えたGirlsAward。今回のイベントテーマは、『Dress Up My Style -Play the game of You-』に決定。2000年代に⼈気を集めた“着せ替えゲーム”のように、GirlsAwardでお気に⼊りのアイテムを選びながら、⾃分らしさを思いきり楽しんでほしいという想いが込められている。そんなコンセプトのもと制作されたキービジュアルは、前回に引き続き、ブランドの企画やビジュアル制作、⼥性向け雑誌のイラストレーションや楽曲のプロップス制作など、多岐にわたるクリエイティブワークを展開すKONNEKT INTERNATIONAL所属の企画・グラフィックデザイナー、co.ri.n氏が⼿がけた。(modelpress編集部)⽇時:2025年10⽉18⽇(⼟)開場13:00/開演14:30(予定)会場:幕張メッセ9〜11ホール(住所:千葉市美浜区中瀬2-1)テーマ:Dress Up My Style -Play the game of You-出演者:<MODEL>※50⾳順愛来(AMEFURASSHI)/大友花恋/大峰ユリホ/小川桜花(Girls2※「2」は二乗が正式表記)/梶原叶渚/加藤栞/加藤史帆/川口ゆりな/黒瀬ひな/小室安未/雑賀サクラ/佐々木久美/鈴木ゆうか/鶴嶋乃愛/鶴屋美咲(Girls2)/なえなの/なごみ/那須ほほみ/土方エミリ/藤井サチ/星乃夢奈/丸山礼/ミチ/村上愛花/山口綺羅(Girls2)他<GUEST>※50音順こーくん/とうあ/豊田裕大/夏生大湖/野村康太/水沢林太郎/よしあき 他<ARTIST>※50音順aoen/CUTIE STREET/原因は自分にある。 他【Not Sponsored 記事】