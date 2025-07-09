ま〜たまたカメラ機能が進化したモトローラの新作スマホ。早くも7,256円OFF #Amazonプライムデー
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年7月8日（火）0時から7月10日（木）23時59分まで一年の一度のビッグセール「Amazonプライムデー 先行セール」を開催中。
現在、7月4日に発売したばかりで動きながらの撮影でも手ブレに強い新作「edge 60 pro」や、折りたためてコンパクトながら最新技術が詰め込まれた「razr 50 ultra」など、Motorola（モトローラ）のSIMフリースマートフォンがお得に登場しています。
7月4日に新発売したモトローラのSIMフリースマートフォン「edge 60 pro」が9％オフで登場！
Motorola(モトローラ) edge 60 pro PANTONE｜12GB/256GB｜ダーズブルー｜SIMフリースマホ 本体 端末｜NFC/FeliCa 対応｜正規代理店品｜6.7インチ｜有機EL｜Super HD｜IP68・IP69防水防塵｜大容量バッテリー 5,000mAh｜PB7U0001JP
72,544円
（9％オフ）
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モトローラの最新技術を詰め込んだ、折りたたみスマートフォン「razr 50 ultra」が21％オフとお買い得！
Motorola(モトローラ) motorola razr 50 ultra｜12GB/512GB｜ミッドナイトブルー｜SIMフリースマホ 本体 端末｜折りたたみスマホ｜NFC/FeliCa 対応｜正規代理店品｜6.9インチ｜有機EL｜FHD ｜IPX8防水防塵｜大容量バッテリー 4,000mAh｜PB410000JP
140,724円
（21％オフ）
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Motorola(モトローラ) motorola razr 50｜12GB/512GB｜サンドクリーム｜SIMフリースマホ 本体 端末｜折りたたみスマホ｜NFC/FeliCa 対応｜正規代理店品｜6.9インチ｜有機EL｜FHD ｜IPX8防水防塵｜大容量バッテリー 4,200mAh｜PB230001JP
80,838円
（11％オフ）
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Motorola(モトローラ) motorola razr 50｜12GB/512GB｜スプリッツオレンジ｜SIMフリースマホ 本体 端末｜折りたたみスマホ｜NFC/FeliCa 対応｜正規代理店品｜6.9インチ｜有機EL｜FHD ｜IPX8防水防塵｜大容量バッテリー 4,200mAh｜PB230002JP
80,838円
（11％オフ）
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手に馴染むカーブエッジデザインが使いやすい。モトローラの「motorola edge 50 pro」が38％オフの大特価！
Motorola(モトローラ) motorola edge 50 pro｜12GB/256GB｜ブラックビューティー｜SIMフリースマホ 本体 端末｜NFC/FeliCa 対応｜正規代理店品｜6.7インチ｜有機EL｜Super HD｜IP68防水防塵｜大容量バッテリー 4,500mAh｜PB1K0000JP
45,971円
（38％オフ）
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Motorola(モトローラ) motorola edge 50 pro｜12GB/256GB｜リュクスラベンダー｜SIMフリースマホ 本体 端末｜NFC/FeliCa 対応｜正規代理店品｜6.7インチ｜有機EL｜Super HD｜IP68防水防塵｜大容量バッテリー 4,500mAh｜PB1K0001JP
45,971円
（38％オフ）
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Motorola(モトローラ) motorola edge 40 neo 8GB/256GB ブラックビューティ 【正規代理店品】 PAYK0000JP
26,278円
（12％オフ）
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Motorola(モトローラ) motorola edge 40 neo 8GB/256GB カリビアンブルー 【正規代理店品】 PAYK0001JP
26,278円
（13％オフ）
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Dolby Atmos対応のステレオスピーカーを搭載したモトローラのSIMフリースマートフォン「motorola g64」も33％オフとお得な価格で販売中！
Motorola(モトローラ) motorola g64 5G 8GB/128GB スペースブラック 【正規代理店品】 PB2G0000JP
23,277円
（33％オフ）
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Motorola(モトローラ) motorola g64 5G 8GB/128GB シルバーブルー 【正規代理店品】PB2G0001JP
23,277円
（33％オフ）
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なお、上記の表示価格は2025年7月9日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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Source:「Amazonプライムデー 先行セール」