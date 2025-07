m-flo『THE FIRST TAKE』で披露された「come again」の音源を配信リリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■周年をさらに加速させる今後のリリース展開も一挙発表

m-floが「come again-From THE FIRST TAKE」を7月7日に配信リリースした。

2001年に発表され、m-floの代表曲として今もなお多くのリスナーに愛され続ける「come again」。

2025年6月、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』にて、その名曲をアコースティックアレンジし、25周年の今を体現する一発撮りのパフォーマンスを披露。

ミニマルかつ洗練されたサウンドと、熟練のグルーヴが交差するステージは、m-floの進化を象徴する内容として話題を呼んでいた。今回の音源配信も注目を集めること必至だ、

2024年よりアニバーサリーイヤーを駆け抜けるm-flo。今後の連続リリース、そして12月のアルバムリリースなど、周年をさらに加速させる展開が一挙に発表された

7月:m-flo loves Adee A.

8月:New Digital Single

9月:New Digital Single

12月:New Album

“loves”をはじめ、スペシャルコラボや記念アルバムといった内容が立て続けに展開されていくことが明らかに。しかも、今回は明らかにされなかったリリースも進行中とのことで、“and more”な情報も控えている。

ジャンルも国境も越えて音楽を届け続けるm-floの軌跡と未来が交錯する2025年。その始まりを飾る「come again-From THE FIRST TAKE」、そして次々と展開されるリリースに注目だ。

リリース情報

2025.07.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「come again-From THE FIRST TAKE」

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

m-flo OFFICIAL SITE

https://www.m-flo.com/