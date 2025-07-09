aespa¥¦¥£¥ó¥¿ー¤¬¶âÈ±¡ÜÇò¤¤¿åÃå¤Ç¥×ー¥ë¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°»Ñ¤¬¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤È¤í¤±¤ë¡×¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÍÅÀº¡×¤ÈÏÃÂê
aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤ÎWINTER¡Ê¥¦¥£¥ó¥¿ー¡Ë¤¬Çò¤¤¿åÃå»Ñ¤Ç¥×ー¥ë¤ÇÍ·¤Ö¡¢¥³¥«¡¦¥³ー¥é¤Î°ûÎÁ¿å¡ÖToreta¡ª¡×¤ÎCM¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ö¥í¥ó¥É¥Ø¥¢¤â²Æ¤é¤·¤µÁ´³«¡ª¿åÃå»Ñ¤Îaespa¥¦¥£¥ó¥¿ー
¢£¥×ー¥ë¤Çµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ë¥Õ¥íー¥È¤ËÉâ¤«¤Öaespa¥¦¥£¥ó¥¿ー
2024Ç¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¡ÖToreta¡ª¡×¤Î¹¹ð¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥¦¥£¥ó¥¿ー¡£¹¹ð±ÇÁü¤Ç¤ÏÇò¤¤¥¥ã¥ß¥½ー¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¦¥£¥ó¥¿ー¤¬¡¢Éâ¤ÎØ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥×ー¥ë¤Ç¥Õ¥íー¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤Ä¤í¤¤¤À¤ê¡¢¿å¤ò¤«¤±¤Æ¤Ï¤·¤ã¤¤¤À¤ê¤¹¤ëÌµ¼Ùµ¤¤Ê»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½ë¤¤¡© »ä¤ÈÍ·¤Ü¤¦¡Ê´Ú¹ñ¸ì¡Ë¡×¤ÈÍ¶¤¦»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡£
6·î¸åÈ¾¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖDirty Work¡×¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Ðー¥¸¥å¥Ø¥¢¤Ê¤É¥Ïー¥É¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÇÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥£¥ó¥¿ー¡£¡ÖToreta¡ª¡×¤ÎCM¤Ç¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¶âÈ±¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¥µ¥¤¥É¤Ç»°¤ÄÊÔ¤ß¤Ë·ë¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤ÈÀ¶½ã¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤È¤í¤±¤ë¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÍÅÀº¡Ä¡×¡Ö¥×ー¥ë¤Ë¹ßÎ×¤·¤¿¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤À¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¹¹ð¥â¥Ç¥ë¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£