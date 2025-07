keinのメジャー2nd EP『delusional inflammation』が本日発売、そして各種音楽配信サービスで配信開始となった。 ◆「波状」MV 『delusional inflammation』はタイトルの通り“妄想による炎症”をコンセプトとした全5曲を収録。昨年リリースされたメジャーデビュー作『PARADOXON DOLORIS』以来約7か月ぶりに世に放たれた待望の新作となっている。『delusional inflammation』初回限定盤には「波状」MVとそのメイキング映像が収録されている。 2nd EP『delusional inflammation』 2025年7月9日(水)Release詳細:https://www.kingrecords.co.jp/cs/artist/artist.aspx?artist=46471 【初回限定盤】(CD+Blu-ray) KICS-94204/価格:\5,500(税抜価格\5,000) 収録内容CD1.斧と初恋(lyrics : 眞呼 / music : 攸紀)2.幻想(lyrics : 眞呼 / music : 玲央)3.幾何学模様(lyrics : 眞呼 / music : aie)4.晴レノチアメ(lyrics : 眞呼 / music : aie)5.波状(lyrics : 眞呼 / music : 攸紀) Blu-ray1.「波状」Music Video2.「波状」Music Video Making 【通常盤】(CD only) KICS-4204/定価:\2,750(税抜価格\2,500) 収録内容初回限定盤CDと同内容 ・早期予約キャンペーン詳細URL:https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16332/キングレコード公式オンラインショップ「KING e-SHOP」で5月31日(土)23:59までにご予約いただいたお客様にはサイン入りのB2ポスターを商品と一緒にお届けいたします。 […]

