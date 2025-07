デビュー25周年アニバーサリーイヤー中の倖田來未が、夏のEP『De-CODE』(読み:ディコード)を、8月13日にリリースする。 ◆「ChaO!」MV アニバーサリーイヤーの夏を彩る本作には、多彩な楽曲が収録予定。収録曲「ChaO!」(読み:チャオ)は、8月15日公開のSTUDIO4℃が贈る劇場アニメーション映画『ChaO』の主題歌で、リリースに先駆けて本日より先行配信がスタートしている。 『ChaO』は、アンデルセンが生んだ美しくも儚いおとぎ話「人魚姫」をベースにしたオリジナルアニメーション映画で、笑って、キュンして、泣ける、人間の青年・ステファンと人魚王国のお姫さま・チャオのミラクルギャクロマンス。主題歌もこの映画の世界観とシンクロするような歌詞とメロディで、映画を包み込むような楽曲に仕上がっている。 ミュージックビデオは2013年7月31日にリリースしたサマーシングル「Summer Trip」収録楽曲「LALALALA」以来、12年ぶりにアメリカ合衆国ロサンゼルスで撮影されたもの。二人の男女の「運命の物語」、そして「決して揺らぐことのなかった愛の物語」を描いたラブストーリーとなっている。2:54からの大サビのシーンの、ベニスビーチ、ベニス運河、シルバーレイクなど、ロサンゼルスのスポットがたくさん散りばめられたシーンは圧巻だ。 SUMMER EP『De-CODE』2025年8月13日(水)Release 先行配信「ChaO!」配信:https://kodakumi.lnk.to/ChaO 商品形態:【ファンクラブ・mu-mo shop限定盤】RZZ1-67321/B [CD+DVD+特殊]RZZ1-67322/B [CD+Blu-ray+特殊]7,000円(税抜) ・CUBE型BOX(立方体BOX)仕様・フォトブックレット 収録内容[CD]01.Radio De-CODE #102.ChaO!03.Radio De-CODE #204.Curly Hair05.Radio De-CODE #306.CELESTIA07.Radio De-CODE #408.CUBE09.Radio De-CODE #5[DVD / Blu-ray]ChaO! -Music Video-Behind The Scenes -De-CODE- 【通常盤】RZCD-67319/B [CD+DVD]RZCD-67320/B [CD+Blu-ray]2,200円(税抜) 収録内容:[CD]01.ChaO!02.Curly Hair03.CELESTIA04.CUBE[DVD / Blu-ray]ChaO! -Music Video- 予約はコチラ: https://kodakumi.lnk.to/De-CODE_PKG商品詳細はHPより:https://rhythmzone.net/koda/discography/ <KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜>2025年10月18日(土)京王アリーナTOKYO16:00開場/17:00開演 2025年10月19日(日)京王アリーナTOKYO15:00開場/16:00開演 2025年12月13日(土)大阪城ホール16:00開場/17:00開演 2025年12月14日(日)大阪城ホール15:00開場/16:00開演 ファンクラブツアー<KODA […]

