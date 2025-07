企業ビジョンである「煙のない社会」の実現を目指して、さまざまな製品やサービスを展開しているフィリップ モリス ジャパン。同社は、2025年7月5日・6日に京都・宇治市「京都府立山城総合運動公園」で開催された音楽フェス「京都大作戦2025」に「IQOS Together X Lounge」を展開した。これは、2024年にスタートし、今年は2年目となるIQOSの参加型ブランドエンゲージメントプラットフォーム「IQOS Together X」の一環で、全国7都市・9つの音楽フェスで展開されるという。

ただの加熱式たばこ専用室じゃない!?音楽フェスに「IQOS Together X Lounge」が登場!

開場後すぐの様子。多くの喫煙者が訪れていた

【写真】近未来的なエントランスは必見!

ラウンジ内は不思議なほどにおいがせず、煙たくもなかった

気になる専用スティックがある人はカウンターで1本もらって味わってみよう

昨年の「5泊7日の究極の体験」の様子が見られる

「IQOS Together X Lounge 限定ルーレット」を回して当たる、多彩な賞品を用意

ドリンクは、夏にぴったりのさわやかな飲み口のものから、こってり甘いカクテルまで6種がそろう

フィリップ モリス ジャパン 合同会社 コンシューマーエンゲージメント・ディレクターの郄橋宏さん

ジェラートやドリンクと一緒に、「IQOS Together X Lounge」で涼もう

今回は、7月5日に「京都大作戦2025」会場内の「IQOS Together X Lounge」で行われた取材会の様子をレポートする。■加熱式たばこ専用室とは思えない、隠れ家のようなラウンジ当日、「IQOS Together X Lounge」の前に到着すると、すでに行列が。これは入店時に非接触型のNFCタグまたはQRコードを活用したチェックイン作業があるため列ができているだけで、すぐに入ることができる。一歩足を踏み入れると、「X」という文字に吸い込まれるような没入型トンネルがあり、すでに通常の加熱式たばこ専用室とはひと味もふた味も違う。ラウンジ内はクラブのような空間が広がり、1時間に1回、DJプレイやラップパフォーマンスが行われ、音楽好きをさらにワクワクさせること間違いなし。いたるところに使用済みたばこスティックを収納できるトレイが置かれたテーブルがあり、加熱式たばこであればどこでも使用可能だ。IQOS以外の加熱式たばこユーザーの入場もOKなので、IQOSユーザーでなくてもその世界観に浸ることができる。昨年より「IQOS Together X」では、「5泊7日の究極の体験」として海外旅行も抽選で当てることができる。ラウンジ内では昨年の究極の体験参加者の様子や、2025年6月25日〜7月22日(火)の期間に抽選で当たる体験先・スコットランドの魅力を伝える写真展示、イメージ映像の放映などが行われていた。応募方法は「IQOS Together X」特設サイトを確認。また、イタリアのジェラート協会認定のジェラート騎士・布施智子さんが監修・開発したオリジナルジェラートや、オリジナルカクテル、ノンアルコールドリンクが味わえるのもポイント。この日は、チョコレートとヘーゼルナッツを合わせ、アクセントにオレンジを使用したジェラート「ショコラ・エディンバラ」や、スコットランドの国旗をイメージしたカクテル「セイント アンドリュース クロス」など、「5泊7日の究極の体験」の旅先であるスコットランドから着想を得たメニューがラインナップした。「IQOS Together X」の各フェーズに合わせたテーマのジェラートやドリンクがそろうようだ。※ジェラート・ドリンクの受け取りにはIQOS公式サイトでの会員登録および「IQOSPHERE」へのログインが必要。1日各1個まで。同社コンシューマーエンゲージメント・ディレクターの郄橋宏さんは、「音楽フェスはカルチャーがもたらす一体感のあるエモーショナルな場所で、IQOSのブランド価値を広めるのにふさわしいと考えました。昨年好評だった『IQOS Together X Lounge』よりもさらにスケールアップし、『IQOS Together X』の世界観を五感で楽しめるようなコンテンツを多数用意しています。IQOSのブランド価値を体感していただくとともに、紙巻きたばこに代わる代替製品に対する理解を深めていただければ」と、音楽フェスに協賛することの意義を語った。今後は、7月19日(土)・20日(日)の「JOIN ALIVE 2025」(北海道)、7月19日(土)〜21日(祝)の「NUMBER SHOT2025」(福岡)、8月9日(土)〜11日(月)の「LuckyFes‘25」(茨城)、8月15日(金)の「SONICMANIA」(千葉)、8月16日(土)・17日(日)の「SUMMER SONIC 2025 TOKYO」(千葉)、「SUMMER SONIC 2025 OSAKA」(大阪)、8月23日(土)・24日(日)の「MONSTER baSH 2025」(香川)にて展開。参加予定の喫煙者は、この機会にIQOSの世界観を堪能してみてはいかがだろうか。取材・文=ウォーカープラス編集部※20歳未満の者の喫煙は法律で禁じられています。※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。