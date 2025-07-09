今日は毎月恒例「Windows Update」の日
Windowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正を配信する毎月恒例のWindows Updateが公開されました。2025年7月8日のWindows Updateには、Microsoft SQL Serverで公開されたゼロデイ脆弱(ぜいじゃく)性1件を含む137件の欠陥に対するセキュリティ更新プログラムが含まれています。
2025 年 7 月のセキュリティ更新プログラム (月例) | MSRC Blog | Microsoft Security Response Center
July 2025 Security Updates - Release Notes - Security Update Guide - Microsoft
https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2025-Jul
2025 年 7 月の月例セキュリティ更新プログラムを公開しました。既定では自動で更新されます。更新管理を行っている企業組織向けに、概要をブログで公開しています。ご参照のうえ、早期に更新の展開をお願いします。https://t.co/9v5ESZbQxu pic.twitter.com/7r89M67kX3— マイクロソフト セキュリティチーム (@JSECTEAM) July 9、 2025
2025年7月のセキュリティ更新プログラムは以下の通り。
対象の製品最大深刻度最も大きな影響関連するサポート技術情報またはサポートのウェブページWindows 11 v24H2、 v23H2緊急リモートでコードの実行が可能v24H2 5062553
v23H2 5062552Windows 10 v22H2緊急リモートでコードの実行が可能5062554Windows Server 2025 (Server Core installationを含む)緊急リモートでコードの実行が可能5062553Windows Server 2022、23H2 (Server Core installationを含む)緊急リモートでコードの実行が可能Windows Server 2022、 5062572
Windows Server 23H2、 5062570 Windows Server 2019 、 2016 (Server Core installation を含む)緊急リモートでコードの実行が可能Windows Server 2019、 5062557
Windows Server 2016、 5062560Remote Desktop client for Windows Desktop緊急リモートでコードの実行が可能https://learn.microsoft.com/previous-versions/remote-desktop-clientMicrosoft Office緊急リモートでコードの実行が可能https://learn.microsoft.com/officeupdatesMicrosoft SharePoint緊急リモートでコードの実行が可能https://learn.microsoft.com/officeupdates/sharepoint-updatesMicrosoft SQL Server緊急リモートでコードの実行が可能https://learn.microsoft.com/dotnetMicrosoft Visual Studio重要特権の昇格https://learn.microsoft.com/visualstudioMicrosoft Azure重要リモートでコードの実行が可能https://learn.microsoft.com/azure
2025年7月のセキュリティ更新プログラムで修正された脆弱性のうち、「CVE-2025-47981」はCVSS基本値が9.8と高いスコアで、認証やユーザーの操作なしで悪用が可能な脆弱性だとのこと。Microsoftは、「脆弱性の特性を鑑み、企業組織では早急なリスク評価とセキュリティ更新プログラムの適用を推奨しています」と述べています。
2025年7月に公開されたゼロデイ脆弱性は1件で、Microsoft SQL Serverでの情報漏えいの脆弱性である「CVE-2025-49719」です。この脆弱性は認証されていないリモートの攻撃者が初期化されていないメモリからデータにアクセスできる可能性があるというもので、最新バージョンのMicrosoft SQL Serverをインストールし、Microsoft OLE DB Driver for SQL Serverのバージョン18または19をインストールすることで修正されます。また、CVE-2025-49704として追跡されている、Microsoft SharePointでリモート攻撃を可能とする脆弱性も修正されました。
なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2025年8月13日(水)提供予定となっています。