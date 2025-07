日ごとに店が入れ替わる！餃子からあげ祭〜炒飯と中華そばも食べられる最高の宴〜

ブルースモービルは、2025年9月12日(金)〜10月5日(日)の24日間「餃子からあげ祭〜炒飯と中華そばも食べられる最高の宴〜」を開催します。

餃子からあげ祭〜炒飯と中華そばも食べられる最高の宴〜

開催期間 : 2025年9月12日(金)〜10月5日(日)

開催時間 : 11:00〜21:00

料金 : 入場無料 全店共通食券制

餃子・からあげ:1食700円/炒飯・ラーメン:1食1,000円

会場 : 新宿区大久保公園

主催 : ブルースモービル

共催 : 歌舞伎町タウンマネージメント

後援 : 新宿区

期間中、餃子の店舗27軒・からあげの店舗15軒・炒飯の店舗5軒・中華そばの店舗4軒が日ごとに入れ替わり、さらに生ビールを1杯450円(税込)で販売し、何回来ても飽きずに楽しめて残暑を吹き飛ばすイベントを予定しています。

■「餃子からあげ祭〜炒飯と中華そばも食べられる最高の宴〜」見どころ

【期間中50種類以上のメニューがラインナップ】

今回のイベントには餃子25種類以上、からあげ15種類以上、炒飯5種類、中華そば4種類が集まります。

参加店舗は、最短2日〜最長6日の期間で次々と美味しいメニューを持って参戦し、次々と入れ替わるので何回来ても飽きることがありません。

各店が趣向を凝らした絶品メニューが期間中、次々と披露されます!

さらに、今回のイベントには、数多くの人気ラーメン店も出店!普段はラーメンのサイドメニューとなる、自慢の餃子、からあげ、炒飯をメインとして披露します!人気のラーメン屋さんが作るメニューはどれも絶品です!名店が趣向を凝らしたメニューが並びます。

<餃子出店ラインナップ>

一品香 小山餃子/博多餃子八助/餃子の遠州/百年本舗/麺屋こうじ/麺処若武者

ラーメン鷹の目/我武者羅/らぁめん家有坂/じゃぐら高円寺/中華そば 葵

特濃のどぐろつけ麺smile/寿製麺よしかわ/衝青天/inEZO/ど・みそ ほか

<からあげラインナップ>

ママズダイナー/からりあげたて堂/シェフの気まぐれ酒場H/麺LABO唯奏

ゑぞ食堂/すみれ津本店/自家製麺竜葵/麺房 鶏くらふと/らあめん元 ほか

<炒飯ラインナップ>

本家第一旭/我武者羅/大津家/太輔/チクワ

<中華そばラインナップ>

佐野らーめん 佐よし/神の中華そば/みどり湯食堂/麺屋宗

【生ビールを1杯450円で提供し残暑を吹き飛ばします】

餃子、からあげのお供と言えば!生ビール!今回のイベントでは、都内イベント最安値を目指し常時1杯450円(税込)で提供します。

生ビールを飲みながら…シメは中華そばか炒飯で完璧です!

