ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年7月から全国のゲームセンターなどに順次登場する「ポケットモンスター」グッズを紹介します!

セガプライズ「ポケットモンスター」グッズ

投入時期:2025年7月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2025年7月も、セガプライズから「ポケットモンスター」グッズが登場!

毎日使いたくなるポケモンデザインのバスタオルや保冷トートバッグ、ネックパースの全3種類がラインナップされます。

ポケットモンスター プレミアムおっきいバスタオル 〜ちょすい〜

投入時期:2025年7月4日より順次

サイズ:全長約160×1×70cm

種類:全1種(ちょすい)

とくせい「ちょすい」を持つポケモンが大集合した大判バスタオル。

ラプラスやニョロモたちが描かれた楽しいデザインです。

お風呂上がりやお昼寝など、さまざまシーンで愛用できます。

ポケットモンスター プラチナムザッカ保冷トートバッグ

投入時期:2025年7月11日より順次

サイズ:全長約38×24×26cm

種類:全2種(ブルー、ピンク)

保冷機能付きで大容量のトートバッグ。

レジャーなどにも大活躍間違いなしです。

ポケモンたちのイラストがデザインされたブルーとピンクの2種がラインナップされます。

ポケットモンスター ネックパース

投入時期:2025年7月18日より順次

サイズ:全長約12×3×12cm

種類:全3種(ビッパ・プリン・パモ)

ポケモンたちがデザインされた、首にかけられるポーチ。

ビッパ・プリン・パモの3種が展開されます。

裏と表で異なるデザインが使用された、気分に合わせて見せる面を変えられるグッズです。

普段使いできる「ポケットモンスター」デザインの雑貨3種がラインナップ。

2025年7月より全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ「ポケットモンスター」グッズの紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ビッパ・プリン・パモのネックケースなど3種類!セガプライズ「ポケットモンスター」グッズ appeared first on Dtimes.