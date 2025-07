東急プラザ表参道「オモカド」3Fにある「ちいかわベーカリー」の常設店舗に夏仕様のパンが登場!

“ちいかわたちの夏休み”をテーマにした夏にぴったりの魅力的な「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のパンとオリジナルのテイクアウトカップに入ったアイスドリンクが販売されます☆

東急プラザ表参道「オモカド」ちいかわベーカリー「夏仕様メニュー」

販売期間:2025年7月18日(金)〜9月15日(月・祝)

営業時間:11:00〜20:00

予約方法: WEB限定事前予約 (税込1,000円 お買物券付き)

所在地:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目30-3 東急プラザ表参道「オモカド」3階

「ちいかわベーカリー」の期間限定メニューとして、夏仕様のパンが登場。

”ちいかわたちの夏休み”をテーマにした夏にぴったりな「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のパンが販売されます。

また、暑い季節の水分補給にぴったりな、オリジナルのテイクアウトカップに入ったアイスドリンクもラインナップ☆

事前予約特典「トレーディングカード」

ちいかわベーカリーを事前予約された方限定の予約特典が登場。

限定デザインの「トレーディングカード」が1枚プレゼントされます。

第1弾と第2弾で全9種の絵柄が登場します。

※当日来店の方は対象外です

※お会計時に配布されます

※ランダム配布となるため、絵柄は選べません

ちいかわパン(ひやけしちゃった)

価格:580円(税込)

カスタードクリームがつまった夏限定の「ちいかわパン」

ハートのサングラスをかけた「ちいかわ」がとってもキュート☆

ハチワレパン(ひやけしちゃった)

価格:580円(税込)

チョコレートクリームを詰めた「ハチワレパン」

まん丸のサングラス姿がおしゃれです☆

うさぎパン(ひやけしちゃった)

価格:580円(税込)

キャラメルクリームを詰め込んだ「うさぎパン」

星型のサングラス型に焼けた目元もポイントです☆

テイクアウトドリンク

メニュー名・価格:左から)

アイスティー 590円(税込)アイスコーヒー 590円(税込)アイスカフェラテ 690円(税込)アイス抹茶ラテ 720円(税込)アップルソーダティー 790円(税込)オレンジソーダティー 790円(税込)

購入制限:一人2点まで

暑い季節の水分補給にぴったりなドリンクメニューもラインナップ。

すっきりとした飲み口の「アイスティー」や

ベーカリーメニューとも相性抜群な「アイスコーヒー」

マイルドな味わいの「アイスカフェラテ」

抹茶の味わいがお口いっぱいに広がる「アイス抹茶ラテ」

爽やかな味わいの「アップルソーダティー」と

「オレンジソーダティー」が、「ちいかわベーカリー」のロゴマークが入ったオリジナルのテイクアウトカップで提供されます。

ドリンク注文特典「オリジナルPPコースター」

ドリンクメニューを注文された方には「オリジナルPPコースター」をプレゼント。

1品につき全12種からいずれか1枚がランダムでプレゼントされます。

※物販(シュワ・瓶ドリンク)のドリンクは対象外です

※お会計時に配布されます

※ランダム配布となるため、絵柄は選べません

“ちいかわたちの夏休み”をテーマにした夏にぴったりの魅力的なパンメニュー3種がラインナップ。

ちいかわベーカリーにて2025年7月18日より販売される「夏仕様メニュー」の紹介でした☆

©nagano

