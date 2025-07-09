»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÂç¤¤ÊÁèÅÀ¤Î°ì¤Ä¡Ö¥³¥áÀ¯ºö¡×¡¡Ç¯¼ý1000Ëü¤òÌÜ»Ø¤¹µÞÀ®Ä¹ÇÀ¶ÈË¡¿Í¤ò¼èºà¡¡¼ã¼ê¼ÒÄ¹¡Ö¥³¥á¤òºî¤ë¤Ë¤Ï¿Í¤òºî¤é¤Ê¤¤¤È¡×µ¬ÌÏ´Ø¤ï¤é¤º¡ÖÇÀ²È¤Î½êÆÀÊä½þ¤ò¡×¡Únews23¡Û
»²±¡Áª¤òÁ°¤ËÅêÉ¼¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÁªµó¤ÎÆü¤½¤Î¤Þ¤¨¤Ë¡×¡£8Æü¤Ï¡¢»²±¡Áª¤ÎÂç¤¤ÊÁèÅÀ¤Î°ì¤Ä¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥³¥áÀ¯ºö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢¥³¥á²Á³Ê¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¯ºö¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ÇÀ²È¤Î¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ßÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥³¥á¤òºî¤ë¤Ë¤Ï¿Í¤òºî¤é¤Ê¤¤¤ÈÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ëÇÀ¶ÈË¡¿Í¤Î¼ã¼ê·Ð±Ä¼Ô¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û³ÆÅÞ¤Î¥³¥áÀ¯ºö¡ÊJNN¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤è¤ê¡Ë
ºÆ¤Ó¡È¥³¥áÁûÆ°¡É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤À¯ºö¤Ï¡©
8Æü¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤Î¤ª¤Ë¤®¤êÇä¤ê¾ì¤Ë¤Ï¡¢±ö¤Ë¤®¤ê¤ÎÃª¤Î¾å¤Ë¡¢¿·È¯Çä¤Î±ö¤Ë¤®¤ê¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·È¯Çä¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÎáÏÂ5Ç¯»ºÊÆ¡×¤È¤¤¤¦É½¼¨¤¬¡£
µÒ
¡Ö120±ßÂæ¤Ï°Â¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤Ï¤ª¤Ë¤®¤ê100±ß¤ÇÁ´ÉôÇã¤¨¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¤â¤¦200±ß¤°¤é¤¤¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×
¥³¥áÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬5¥¥í4285±ß¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î²Á³Ê¤Þ¤Ç¹âÆ¡£
¤½¤Î¸å¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÂçÎÌÊü½Ð¤Ê¤É¤Ç6½µÏ¢Â³¤Ç²¼¤¬¤ê¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï3672±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ÊÁ°¤Þ¤Ç¤Î2000±ßÂæ¤Ë¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
°ì»þ¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÃª¤«¤é¥³¥á¤¬¾Ã¤¨¤ë»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿ ¡ÉÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¡É¡£ÆüËÜ¤Î¡Ö¼ç¿©¡×¤ÎÂ¸µ¤¬ÍÉ¤é¤°Ãæ¡¢Í¸¢¼Ô¤Ï¡Ä
50Âå¡¦¼«±Ä¶È
¡ÖÁ°¤ß¤¿¤¤¤ËÉáÄÌ¤ÎÃÍÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
50Âå¡¦²ñ¼Ò°÷
¡Ö¡Ê¥³¥á¤¬¡Ë¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÊÂ¤Ó¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤¤¤Ä¹Ô¤Ã¤Æ¤âÉáÄÌ¤ËÇã¤¨¤ë¾õÂÖ¤¬°ìÈÖ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
°ìÊý¤Ç¡¢ÇÀ²È¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï69.2ºÐ¡£Ê¿¶Ñ½êÆÀ¤Ï114.2Ëü±ß¡Ê·ó¶ÈÇÀ²È¤â´Þ¤à¡Ë¤È¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÇÀ¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÀ²È¡Ö¥³¥áºî¤ë¤Ë¤Ï¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¡×
¤³¤Î»öÂÖ¤ò¤É¤¦ÂÇ³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¡ÖÆüËÜÇÀ¶È¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¡¢Ì¤Íè±Ê¹å·Ñ¾µ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢AI¤ò³è
ÇÀ¶ÈË¡¿Í¡ÖÃæ¿¹ÇÀ»º¡×Ãæ¿¹¹ä»ÖÂåÉ½
¡Ö¥³¥á¤òºî¤ë¤Ë¤Ï¿Í¤òºî¤é¤Ê¤¤¤ÈÀäÂÐ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡È¥³¥á¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤ã¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ëºî¤ì¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×
36ºÐ¤ÎÃæ¿¹ÂåÉ½¤Ï¡¢¹âÎð¤Ç¸å·Ñ¤®¤¬¤¤¤Ê¤¤ÇÀÃÏ¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¯¡¹µ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¡£Ìó330¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡áÅìµþ¥É¡¼¥à70¸ÄÊ¬¤â¤Î¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò°÷¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï30ÂåÁ°È¾¡£¼ã¤¤¿Íºà¤ò½¸¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢½µµÙ2ÆüÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¡¢¼Ò°÷¤ÎÇ¯¼ý1000Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°úÂà¤¹¤ëÇÀ²È¤¬Áý¤¨Â³¤±¤ëÃæ¡¢Ãæ¿¹¤µ¤ó¤¬º£¸å¤Î¥³¥áÀ¯ºö¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡Ä
ÇÀ¶ÈË¡¿Í¡ÖÃæ¿¹ÇÀ»º¡×Ãæ¿¹¹ä»ÖÂåÉ½
¡ÖÁ´¹ñ¤Î6³ä¤ÎÇÀÃÏ¤¬10Ç¯¸å¡¢20Ç¯¸å¡¢Ã´¤¤¼ê¤¬º£¡¢Ì¤Äê¤Î¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢É¬Í×ÎÌ¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤ß¤ó¤ÊÂçµ¬ÌÏ²½¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ºÆÀ¸»º²ÄÇ½¤Ê²Á³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢µ¬ÌÏ³ÈÂç²ÄÇ½¤Ê²Á³Ê¤òÇÀ²È¼«¿È¤Ç¤â¾úÀ®¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤â¤½¤³¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
Ã´¤¤¼ê¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÅÀºß¤¹¤ëÇÀÃÏ¤ò½¸Ìó¤·¡¢À¸»º¥³¥¹¥È¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÃæ¿¹¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇÀ²È¤ËÊä½þ¤ò¡×¼ç¿©¥³¥á¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡©
¤¿¤À¡¢Æñ¤·¤¤¤Î¤ÏÂçµ¬ÌÏÇÀ²È¤Ø¤Î»Ù±ç¤À¤±¤Ç¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¥³¥á¤Î¶¡µë¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÀ¶ÈË¡¿Í¡ÖÃæ¿¹ÇÀ»º¡×Ãæ¿¹¹ä»ÖÂåÉ½
¡Ö·ó¶ÈÇÀ²È¤Ïµ¬ÌÏ¤¬¾®¤µ¤¤¡£¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Êä½õ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·ó¶ÈÇÀ²È¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¤ï¤á¤ÆÂç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤Ë¤âÇÀ¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¡Êµá¤á¤ë¤Î¤Ï¡ËÇÀ²È¤Î½êÆÀ¤òÊäÅ¶¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ä¤êÊý¡£ÇÀ²È¤ËÄ¾ÀÜ½êÆÀ¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÀ¸»º°ÕÍß¤¬Áý¤·¤Æ¡¢¶¡µë¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¡£¤½¤ì¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤â²¸·Ã¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢À¸»º¼Ô¤Ë¤â²¸·Ã¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¡×
ÇÀ²È¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤âÉ¬Í×¤À¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¼¤ËÍ¸¢¼Ô¤Ï¡Ä
30Âå¡¦Àì¶È¼çÉØ
¡ÖÇÀ²È¤ÎÊý¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¥³¥á¤äÌîºÚ¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤ËÀÇ¶â¤ò»È¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤à¤·¤í»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¡×
60Âå¡¦²ñ¼Ò°÷
¡Ö¡Ê½êÆÀ¤Î¡ËÊäÅ¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤éÊäÅ¶¤Ê¤¯»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÀ²È¤¬ÌÙ¤«¤ì¤Ð°ìÈÖ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°ÂÄêÅª¤Ë¶¡µë¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òºî¤ë¡ÄÆüËÜ¤Î¡Ö¼ç¿©¡×¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
³ÆÅÞ¤Î¥³¥áÀ¯ºö¤Ï¡©
¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
Âçµ¬ÌÏÇÀ²È¤ÎÃæ¿¹¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡ÖÊÆ¤òºî¤ë¤Ë¤Ï¿Í¤òºî¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¾®µ¬ÌÏÇÀ²È¤Ë¤â¤ä¤Ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯Ã´¤¤¼ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¹ñºÝ¾ðÊó»ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥µ¥¤¥È¡×¸µÊÔ½¸Ä¹¡¡Äé¿Êå¤µ¤ó¡§
Âçµ¬ÌÏÇÀ²È¤¬º£6³ä¤°¤é¤¤ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤â¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤éÃæ¿¹¤µ¤ó¤Î¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤È¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Àè¡¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¾®µ¬ÌÏÇÀ²È¤ÎÅÚÃÏ¤¬¹ÌºîÊü´þÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ËÇÀ²È¤Ë½¸Ìó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤Þ¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢»ýÂ³Åª¤Ê°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤â¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÇÀ¶È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£¿¹¾ÍÊ¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
»²µÄ±¡Áªµó¤ò¹µ¤¨¡¢³ÆÅÞ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥áÀ¯ºö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£JNN¤¬¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢²óÅú¤ÎÈ´¿è¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±
¡ü±ß³ê¤ÊÎ®ÄÌ³ÎÊÝ
¡üÈ÷ÃßÂÎÀ©¤Î³ÎÎ©
¡ü¿åÅÄÀ¯ºö¤Î¸«Ä¾¤·
¸øÌÀ
¡üÃæÄ¹´ü¤ÇÁý»ºÊý¿Ë¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹
Î©·û
¡ü¸ÍÊÌ½êÆÀÊä½þ¤ò¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×
¡ü½¢ÇÀ»Ù±ç¤Î»ñ¶â¤ò10ÇÜ¤Ë
°Ý¿·
¡ü¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ³ÈÂç
¡ü¼ã¼Ô¤Î½¢ÇÀÂ¥¿Ê
¶¦»º
¡üÀ¸»ºÎÌ¤Î³ÎÊÝ
¡üÈ÷ÃßÊÆ¤ò2ÇÜ¤Ë
¡üÇÀ²È¤ÎÏ«Æ¯Êó½·¤òÊÝ¾ã
¹ñÌ±
¡üÄ¾ÀÜ»ÙÊ§¤¤À©ÅÙ¤ÎºÆ¹½ÃÛ
¡ü¼ç¿©ÍÑÊÆ¤ÎÁý»º
¤ì¤¤¤ï
¡üÇÀÎÓÍ½»»¤òÇÜÁý
¡ü¸ÍÊÌ½êÆÀÊä½þÆ³Æþ
»²À¯
¡üÄ¾ÀÜ½êÆÀÊä½þ¤ò¿Ê¤á¤ë
¡üÀ¸»º¼Ô¤Î½à¸øÌ³°÷²½
¼ÒÌ±
¡ü½êÆÀÊä½þ¤Î¼Â¸½
¡üµÙ¹ÌÃÏ¤Î³èÍÑ
ÊÝ¼é¡¡¢¨ÅÞHP¤è¤ê
¡üÇÀÎÓ¿å»º¤Î½¢¶È¿Í¸ý¡¡ÁýÂç¡¦Áý»º
¡ü¹ñÆâ»ºÉÊ¤Î¹ñÆâ¾ÃÈñ¿ä¿Ê
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¾ÃÈñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥³¥á²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ïº¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢À¸»º¼Ô¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢³ÆÅÞ¤Î¸øÌó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ËÃíÌÜ¤·¤ÆÁªµó¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹ñºÝ¾ðÊó»ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥µ¥¤¥È¡×¸µÊÔ½¸Ä¹¡¡Äé¿Êå¤µ¤ó¡§
³ÆÅÞ¤Î¸øÌó¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇÀ¶ÈÉ¼¤âÍß¤·¤¤¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÉ¼¤â¼º¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
³§¤Ë¼õ¤±¤ÎÎÉ¤¤¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢Ãê¾ÝÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òºî¤Ã¤Æ¸øÌó¤â¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð»ä¼«¿È¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥³¥á¤ÎÎ®ÄÌ¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿ÃÊ³¬Î®ÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î²·Çä¶È¼Ô¤ä¡¢½¸²Ù¶È¼Ôºî¶È¡¢¾®Çä¤ê¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏÂ¿ÃÊ³¬Î®ÄÌ¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥·¥ó¥×¥ë²½¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁÊ¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¯ÅÞ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¤½¤ì¤«¤é¡¢Í¢½Ð¤ò³ÈÂç¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÊÆ¤ÎÍ¢½Ð³ÈÂç¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ëÀ¯ÅÞ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤³¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤½¤ÎÀ¯ÅÞ¤Ë1É¼Æþ¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊý¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤ò1¤Ä¤«2¤Ä¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤³¤¬¸øÌó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤É¤ì¤À¤±ÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¸ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¹ñºÝ¾ðÊó»ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥µ¥¤¥È¡×¸µÊÔ½¸Ä¹¡¡Äé¿Êå¤µ¤ó¡§
¤½¤³¤«¤é³ÆÅÞ¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤ò¤Î¤¾¤¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÏÀÅÀ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤ëÆâÍÆ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¶ãÌ£¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
Äé¿Êå¤µ¤ó
¹ñºÝ¾ðÊó»ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥µ¥¤¥È¡×¸µÊÔ½¸Ä¹
À¯¼£¤«¤é¼Ò²ñÌäÂê¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÊóÆ»¤Ë·È¤ï¤ë