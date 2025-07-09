»ÃÄê²¦¼Ô¥Ò¥á¥Í¥¹¤Ï¥¢¥Þ335¾¡¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¥Ð¥à¤ä¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡×11Ç¯¹öÃæÀ¸³è¤Î·òÊ¸¤Ë¤Ï¥¨¡¼¥ë¤â
¡¡¡þ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡Ö3150¡ßLUSHBOMU¡¡vol.7¡¡in¥¥ë¥®¥¹¡×WBAÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡¡»ÃÄê²¦¼Ô¡¡¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¡Ê¥³¥¹¥¿¥ê¥«¡Ë¡Ô12²óÀï¡ÕÆ±µé10°Ì¡¡·òÊ¸¥È¡¼¥ì¥¹¡ÊTMK¡Ë¡Ê2025Ç¯7·î20Æü¡¡¥¥ë¥®¥¹¡¡¥Ó¥·¥å¥±¥¯¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥¥ë¥®¥¹½é¤Î¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶½¹Ô¤ÇWBAÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï12²óÀï¤ÇÆ±µé10°Ì¤Î·òÊ¸¥È¡¼¥ì¥¹¡Ê37¡áTMK¡¢15¾¡10KO5ÇÔ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë»ÃÄê²¦¼Ô¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¡Ê33¡á¥³¥¹¥¿¥ê¥«¡¢17Àï16¾¡11KO1ÇÔ¡Ë¤¬8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢¥³¥¹¥¿¥ê¥«¤Î¼«Âð¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¸«¤Ë»²²Ã¡£¡ÖÂç¤¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¯¤ì¤¿·òÊ¸¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡£ÅöÆü¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ÎÁ´¤Æ¤Î·Ð¸³¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ÆÁÔÂç¤Ê»î¹ç¤·¤è¤¦¡£ºÇ¸å¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²¶¤À¡£»î¹ç¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥µ¥à¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ç¤Ï373Àï335¾¡38ÇÔ¤ÎÀïÀÓ¤ò¸Ø¤ê¡¢¥¢¥Þ»þÂå¤ËÂ¿¤¯¤ÎÂç²ñ¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é°¦¾Î¤Ï¡ÖMedallita¡Ê¥á¥À¥¸¡¼¥¿¡Ë¡×¡£19Ç¯¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢ºòÇ¯4·î¤ÎÆ±µé»ÃÄê²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç¥¸¥ç¥ó¡¦¥é¥ß¥ì¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¡£º£Ç¯3·î¤Ë¤Ï¥¡¼¥Ó¥ó¡¦¥é¥é¡Ê¥Ë¥«¥é¥°¥¢¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¡£»ÃÄê²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤«¤é1Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡Ö»ÃÄê²¦ºÂ¤ËÉÔËþ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Áá¤¯Àµµ¬¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤Û¤·¤¤¡£¼¡¾¡¤Ã¤Æ¥×¡¼¥Þ¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÆ±µéÀµµ¬²¦¼Ô¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê33¡á¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¡£Æ±²¦¼Ô¤Ï11·î¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÇWBCÀ¤³¦Æ±²¦¼Ô¥¸¥§¥·¡¼¡¦¡È¥Ð¥à¡É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Ê25¡áÊÆ¹ñ¡¢Äë·ý¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤âÆâÄê¡£¡Ö²¶¤ÏÆùÂÎ¡¢µ»½Ñ¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤âºÇ¹â¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Ð¥à¤ä¥×¡¼¥Þ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î³¬µé¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¼¡¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡×¤È·òÊ¸Àï¤Ï¡ÈÄÌ²áÅÀ¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐÀï¤¹¤ë·òÊ¸¤Ï2ÀïÏ¢Â³¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤ÎÁª¼ê¤ò²¼¤·¡ÈÀ¤³¦Á°¾¥Àï¡É¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¡ÖÈà¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï¥á¥¥·¥«¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ê¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡Ë¤Ç¶¯µ¤¤Ê°õ¾Ý¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥Ò¥á¥Í¥¹¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ËÂÐ¤·²¶¤Ï¤è¤¯Æ°¤¯¤·ËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤Ç¤¤ë¡£·òÊ¸¤ò¾å²ó¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤·¡¢²¶¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÊý¤¬¾¡¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¡£¼¡Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¥³¥¹¥¿¥ê¥«¡¦¥«¥ë¥¿¥´¤Ç¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¹ç½É¤ò¹Ô¤¤¡¢É¸¹â4000¥á¡¼¥È¥ë¤Î»³¤Ç¹âÃÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤É¤ÎÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÅÝ¤·¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¤¬¡¢°ìÈÖ°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï15¥é¥¦¥ó¥É¤ò¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¥Ñ¥ó¥Á¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¡£¾ï¤ËÁ°¤Ë½Ð¤Æ¼ê¤ò½Ð¤·Â³¤±¤¿¤¤¡×¤ÈºÇ½ª12²ó¤Þ¤ÇËÉÙ¤Ê¼ê¿ô¤È¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ÇÁê¼ê¤ò¾å²ó¤ë³Ð¸ç¤À¡£
¡¡¥¿¥¯¥·¡¼¶¯Åð¤Ê¤É¤Ç2ÅÙ¼ý´Æ¤µ¤ì¡¢·×11Ç¯´Ö¤ò·ºÌ³½ê¤Ç²á¤´¤·¤¿²áµî¤â¤¢¤ë·òÊ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²¶¤Ï·ºÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢ºá¤òÈÈ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥á¥¥·¥³¤ä¥³¥¹¥¿¥ê¥«¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ï²áµî¤Ë²á¤Á¤òÈÈ¤·¤Æ°¤¤À¸³è¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ç¿À¤«¤é¾¡Íø¤ä¥Ù¥ë¥È¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¡Ê·òÊ¸¤â¡Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¤ÈÆ±¾ð¤·¡¢¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡Ö²¶¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ÏÁ´¤Æ¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤«¤é¸«Æ¨¤¹¤Ê¡£ÍèÇ¯¤Ë¥Ð¥à¤ä¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬¤º¾¡¤Ä¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤ËÏÃ¤·¤¿¡£