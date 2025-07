Spotifyが、2025年上半期の音楽シーンを振り返る日本のランキングを発表した。

2025年上半期に国内で最も再生された楽曲は、Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」。Mrs. GREEN APPLEは、トップ10内に6曲、トップ5内に4曲、自身の楽曲を送り込んでいる。2位には、Jiminの「Who」がランクイン。海外の楽曲が国内で最も再生された楽曲ランキングのトップ3にエントリーしたのは、2021年の年間ランキングでBTSの「Dynamite」が2位を記録して以来3年半ぶりとなる。7位には、サカナクションが約3年ぶりの新曲としてリリースした「怪獣」がランクインした。

国内で最も再生されたアーティスト部門では、Mrs. GREEN APPLEが1位に。1354日連続 Spotify Japanデイリーアーティストランキングの1位を独走し続けるという記録を引き続き更新中だ。2位のback number、3位のVaundyも、昨年年間ランキングの同部門に引き続きトップ3をキープしている。また、5位にはNumber_iが初登場し、藤井 風も本部門初のランクインとなる8位に浮上している。

また、今年の上半期に海外で最も再生された国内楽曲は、Creepy Nutsの「オトノケ - Otonoke」に。本楽曲はTVアニメ『ダンダダン』オープニングテーマとして2024年10月にリリースされ、日本だけでなくアメリカ、メキシコ、ブラジル、ドイツなどの海外で多くの支持を集めており、海外からの再生比率は7割を超えている。

2位の藤井 風「死ぬのがいいわ」、4位のCreepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」など、昨年年間ランキングで同部門トップ10にエントリーした楽曲が変わらず上位を占める中、LiSAの「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」が3位にランクイン。同曲は、TVアニメ『俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-』のオープニングテーマに起用され、アメリカ、ドイツ、メキシコ、ブラジルを筆頭に海外からの再生が9割を超えるグローバルヒットとなっている。

一方で、海外で最も再生された国内アーティストでは、Adoが1位に。これまで同部門ではYOASOBIが2021年から4年連続で1位を記録しており、Adoの首位獲得は今回が初となる。また、アトラスサウンドチームが2位に浮上し、XGは本部門初のトップ5入りとなった。

(文=リアルサウンド編集部)